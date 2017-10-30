(Görüntülü Haber) FMV Işık Okulları’ndan Cumhuriyet'in 94. Yılına özel gösteri

İSTANBUL, (DHA) - 1885 yılında kurulan ve Ulu Önder Atatürk’ün okulun yönetim kurulunun kararını onaylaması ile Işık adını alan FMV Işık Okulları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı İstinyePark\'ta gerçekleştirdiği gösteriyle kutladı. FMV Işık Okulları öğrenci, veli ve öğretmenlerinin yer aldığı , toplam 517 kişiden oluşan dev koro, orkestra ve dans grubu, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.





İstinyePark AVM’de halka açık olarak gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında Cumhuriyet coşkusu doyasıya yaşandı. AVM ziyaretçilerinin büyük bir ilgiyle izlediği, FMV Işık Okulları’nın Ayazağa, Nişantaşı, Erenköy ve Ispartakule yerleşkelerinden yaşları 5- 16 arasında değişen öğrenci, öğretmen ve veliden oluşan 430 kişilik dev koroya, keman, çello, klarnet, flüt, gitar, arp, orff eğitimi alan öğrenciler, müzik öğretmenleri, sanatçılar ve usta öğreticilerden oluşan 75 kişilik orkestra eşlik etti. Cumhuriyet Bayramı’na özel şarkıların söylendiği ve izleyenlerin de coşkulu katılımıyla 10. Yıl Marşı’nın seslendirildiği görkemli kutlamada öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 12 dansçı, şarkılara dansları ile eşlik etti. Öğrencilerin gösterisine izleyiciler de alkışlarla ortak oldu.





FMV Işık Okulları 23 Nisan 2017’de düzenlediği sürpriz gösterisi yaklaşık 4,5 milyon internet kullanıcısı tarafından izlenmişti.