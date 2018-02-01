(Görüntülü Haber) Flamingolardan tablo gibi manzara

Yaşar ANTER- Hülya ELTEŞ MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA\'nın Milas ilçesinde yer alan koruma altındaki Tuzla Sulak Alanı\'na gelen flamingo sayısı, 6 bini aştı. 80\'e yakın türün barındırdığı alanda görsel şölen sunan flamingoların görüntüleri, kartpostalları aratmadı. Milas\'a bağlı Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki Tuzla Sulak Alanı\'na kasım ayından bu yana sürüler halinde gelen flamingoların sayısı, 6 bini aştı. Besin kaynakları açısından zengin olan alanda, 80\'e yakın kuş türü konaklıyor. Kuş gözlemcileri ve vatandaşlar, bölgeyi uğrayıp başta flamingolar olmak üzere kuşların ortaya çıkardığı görsel şöleni izleyip, görüntülüyor. Flamingoların sulak alan üzerine yansıyan görüntüleri, kartpostallık manzaralar ortaya çıkartıyor. Doğa fotoğrafları sanatçısı İbrahim Hakkı Zırh da kuşları gözlemleyeler arasında yer aldı. Flamingoların soğuk hava koşulları nedeniyle kuzeyden ve genellikle Gediz Deltası\'ndan kente gelerek nisan ayı ortalarına kadar konakladıklarını belirten Zırh, Sulak alan flamingoların yavruları ile birlikte hem beslenme hem barınma açısından Bafa Gölü\'nden sonra konakladıkları en doğal ortam. Bu nedenle güzellikleri ile hayran bırakan flamingoların görmek isteyenler, çevre il ve ilçelerden hafta sonlarında bölgeye akın ediyor. Biz fotoğraf sanatçıları da hafta sonları, sulak alanındaki bu güzellikleri ölümsüzleştirmek için bölgeye turlar düzenliyoruz. Bölgenin en güzel fotoğrafları buradan çıkıyor dedi.