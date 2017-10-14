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(Görüntülü Haber) Flamingolar bu kez erken geldi

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ile Milas ilçesi arasında yer alan ve koruma altında bulunan Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı'na her yıl konuk olan flamingolar, bu yıl erken geldi

14 Ekim 2017 14:08

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ile Milas ilçesi arasında yer alan ve koruma altında bulunan Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı\'na her yıl konuk olan flamingolar, bu yıl erken geldi.

Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı\'na genelde kasım ya da aralık ayında gelen flamingolar, bu kez ekim ayının ortalarında bölgeye konuk oldu. Yaklaşık 200 flamingo, parkı renklendirdi. Flamingoları gören başka kuş gözlemcileri olmak üzere Bodrumlular, alana giderek kuşları fotoğrafladı. 12 yıldan bu yana sulak alanda inceleme yapan kuş gözlemcisi, evli ve 1 çocuk annesi 45 yaşındaki Zuhal Çalışkan, sulak alan ve çevresinin son yıllarda aşırı betonlaşma ve sulak alana akan nehirlerin atıklar aracılığıyla kirlenmesi sonucu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Çalışkan, şöyle dedi:

\"Buna rağmen sulak alan besin zenginliğinden bir şey yitirmedi, doğa direndi. İç bölgelerde havaların aniden soğuması nedeniyle flamingolar Güney Ege\'de, Bafa Gölü ve Tuzla sulak alanına gelmeye başladı. Yavruların uzun mesafeli uçuşlara kadar büyüyebileceği ve barınabileceği bir bölge. Flamingolar sadece yerli halkın değil turistlerinde büyük ilgisini çekiyor.\"

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