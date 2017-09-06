(Görüntülü Haber) Fizikçiler Bodrum'da buluştu

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde Türk Fizik Derneği tarafından düzenlenen 33\'üncü Uluslararası Fizik Kongresi, Türkiye ve dünyadaki 750\'ye yakın bilim insanını bir araya getirdi.



Türk Fizik Derneği tarafından Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, TÜBİTAK, TÜBA, İstanbul, Amasya, Ardahan, Kars, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversiteleri, Şişecam ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) destekleri ile düzenlenen 33\'üncü Uluslararası Fizik Kongresi başladı. Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi\'nde düzenlenen kongrenin açılış törenine, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekoğlu, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Balkan Fizik Birliği Başkanı Prof. Alexander Petrov, Makedonya Fizik Derneği Başkanı Dr. Boce Mitrevski, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Öktem, Şişecam Topluluğu Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik ve Türk Fizik Derneği Özel Onur Ödülü alan Habertürk TV Teke Tek Program yapımcısı ve sunucusu Fatih Altaylı katıldı.



Kongrede, bu yıl konusunda uzman 30 Türk ve yabancı çağrılı konuşmacı, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte 5 gün boyunca yaklaşık 750 fizikçi bilim insanı biraraya gelecek. Kongrenin Bilim Kurulu üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, 678 sözlü, 430 poster bildiri sunulacak.



\"YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİ ARTMALI\"



Türkiye\'nin 2023 hedefleri doğrultusunda, ülkenin durumuyla ilgili tespit ve çözüm yollarını katılımcılarla paylaşan Türk Fizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Baki Akkuş, sanayileşmiş ülkelerin hammadde pazarlarına ihtiyaç duyduğunu söyleyerek en önemli hammaddenin enerji olduğunu hatırlattı. Türkiye\'nin 2023 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi noktasında teknolojik altyapının incelenmesi gerektiğine dikkat çeken Prof.Dr. Akkuş, \"Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracat payının yüzde 3.6 seviyesinde olduğu görülmektedir. Orta gelir eşiğini aşabilmemiz için yüksek teknoloji üretimlerinin artırılması gerekmektedir. Gayri Safi Yurtiçi Hasılası\'ndan Ar-Ge çalışmalarına ayrılan paya baktığımızda yüksek teknoloji üretimine yönelik çağdaş bir sanayi ve ekonomi oluşturmak 15 yılda atılan olumlu adımları sürdürebilir kılmak için ayrılan yüzde 1\'lik pay yeterli değildir. Bunun en az yüzde 2 olması gerekiyor. Patent konusuna baktığımızda ise dünyada patent geliştiren ilk 25 şirket sıralamasında veya ilk 50 üniversite listesinde Türkiye\'nin bulunmaması bu konudaki eksiğimizi açıklıyor. Bu değerlendirmelere göre gerekli önlemler alınmazsa 2023 yılındaki hedeflere varmak ve en büyük 10 ekonomi arasına girebilmek konusunda ciddi bir engelimiz var\" dedi.



TEMEL BİLİMLERE TEŞVİK



2023 hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması için başta fizik olmak üzere tüm temel bilim alanlarında ve matematikte yetkinleşmek gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Baki Akkuş, üniversite-sanayi işbirliğinin sağlam bir zemine oturmasının önemini dile getirdi. Çağdaş bir bilim teknoloji sistemi kurmak istiyorsak Gayri Safi Yurtiçi Hasılası\'ndan Ar-Ge\'ye en az yüzde 2 pay ayrılmasını isteyen Prof.Dr. Akkuş, şöyle konuştu:



\"Sanayi 4.0\'ın istediği nitelikli eleman yetiştirebilmek için üniversitelerin ders programlarında reforma gitmeliyiz. 10 yıl boyunca temel bilimler çıkartılacak özel bir yasa ve tanımlanacak destek mekanizmaları ile öncelikli alanlar olarak ilan edilmeli ve yetenekli gençlerin temel bilim bölümlerine gelmelerini teşvik etmeliyiz. Uzay ve Havacılık Teknolojisi, nanoteknoloji, nükleer teknoloji, moleküler biyoloji ve genetik, bilişim teknolojisi, enerji teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri gibi jenerik teknolojilere özel önem verilmeli ve bunun için özel yasa çıkartmalıyız.\"



ÖDÜLLER VERİLDİ



Açılış konuşmalarının ardından 33\'üncü Fizik Kongresi ödülleri dağıtıldı. Türk Fizik Derneği 2017 Özel Onur Ödülü Habertürk TV Teke Tek Programı Yapımcısı ve Sunucusu Fatih Altaylı\'ya verildi. Çeşitli bilim ve araştırma ödüllerinin ardından, kongrenin düzenlenmesine katkı saylayan kişi ve kurumlara plaket verildi.