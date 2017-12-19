(Görüntülü Haber) Fırtınanın getirdiği kum yüzünden balıkçı tekneleri limana yanaşamıyor

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Gölü sahilinde bulunan ve her gün çok sayıda balıkçı teknesinin kullandığı Çitören Mahallesi\'ndeki liman, 2 aydır dalgaların getirdiği kum yığınları yüzünden kullanılamıyor. Teknelerini limana yanaştıramadıkları için büyük sıkıntı yaşayan ve başka limanları kullanmak zorunda kaldıklarını belirten balıkçılar, yetkililerden yardım istedi.



Av yasağının 15 Temmuz\'da son ermesi ardından balıkçılar Van Gölü\'ne açılmaya başlarken, Van\'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çitören Mahallesi\'ndeki balıkçılar zor günler geçiriyor. Çitören\'de balıkçılık yapanlar, teknelerini 2 aydan bu yana limana yanaştıramıyor. Fırtınanın oluşturduğu dalgaların getirdiği kum yığınlarının limanının giriş kısmını kapatması ve su düzeyindeki düşüş, teknelerin limana yanaşamamasına ve kuma saplanmasına neden oluyor. Bu olumsuzluk nedeniyle yaklaşık 30 balıkçı teknesi, ya başka limanlara yanaştırılıyor ya da zorluklara katlanılarak küreklerle kum yığınlarını temizlemek zorunda kalıyorlar. Çitören\'de balıkçılık yapan ve aynı zamanda mahalle muhtarı olan Mustafa Abalı, teknelerin limana giremediği için büyük zorluklar yaşadıklarını ve avlanamadıklarını söyledi. Abalı, şöyle dedi:



\"Burası Van\'ın Tuşba ilçesine bağlı Çitören köyü. Van\'ın en büyük balıkçı köylerinden biriyiz. Yaklaşık iki ay önce dalgalardan dolayı limanın ağzı kumlarla doldu ve kapandı. Teknelerimiz dışarıda kaldı, limana giremediğimiz için mağduruz. Şiddetli bir dalga gelirse durum daha da kötü olacak. Yetkililer, 1-2 iş makinasıyla limanın ağzını açabilirler. Konunun acilyetini kaymakamlığa bildirdim. Yetkililerden isteğimiz mağduriyetimizin bir an önce giderilmesidir.\"



Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Mustafa Akkuş ise balıkçı teknelerinin Çitören limanını kullanamadığı için başka limanlara yöneldiğini, bu yüzden balıkçıların maddi olarak zor durumda kaldıklarını söyledi. Yrd.Doç.Dr. Akkuş, \"Bu limanda yaklaşık 30 tekne bulunmakta ve 500 kişi bu limanda balıkçılık yaparak geçimini sağlamakta. Fakat son 2 aydır dalgalardan dolayı kumlar limanın girişini kapattı ve bu yüzden limandan çıkan tekneler denizde mahsur kalıyorlar. Denizcilikteki en büyük çıktı mazot gideridir. Van Gölü, balıkçılık açısından oldukça zor bir ekosistem, buradaki balıkçılar 1 litre mazotu, yakıtı hesaplamak zorundalar. Fakat limanın ağzı kapalı kaldığı için balıkçılar başka limanlara gitmek zorunda kalıyor, bu da balıkçıların kazancını olumsuz yönde etkiliyor. Dolayısıyla yetkililere şunu söylüyoruz, bu limanın ağzı açılırsa tekrardan balıkçılar rahatlıkla limana girecekler ve kazançları tekrardan eskisi gibi olacak.\"