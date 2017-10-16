T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Fırın çıkan yangınla kül oldu

Yusuf İBA/ DOĞUABAYAZIT, (Ağrı), (DHA) AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında ekmek fırını kullanılmaz hale geldi

16 Ekim 2017 19:02

Yusuf İBA/ DOĞUABAYAZIT, (Ağrı), (DHA) AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında ekmek fırını kullanılmaz hale geldi. Yangın, bugün öğlen saatlerinde Ağrı Caddesi üzerindeki bir ekmek fırınında meydana geldi. Elektrik kontağında çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm fırını sardı. Çalışanların kendini güçlükle dışarı attığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarında etkisi ile alevlerin yükseldiği yangını uzun uğraş sonucu kontrol altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDOĞUABAYAZIT Ağrı DHA AĞRI DoğubayazıtYangınAğrı CaddesiElektrikRüzgarındaPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24