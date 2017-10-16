(Görüntülü Haber) Fırın çıkan yangınla kül oldu

Yusuf İBA/ DOĞUABAYAZIT, (Ağrı), (DHA) AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında ekmek fırını kullanılmaz hale geldi. Yangın, bugün öğlen saatlerinde Ağrı Caddesi üzerindeki bir ekmek fırınında meydana geldi. Elektrik kontağında çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm fırını sardı. Çalışanların kendini güçlükle dışarı attığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarında etkisi ile alevlerin yükseldiği yangını uzun uğraş sonucu kontrol altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.