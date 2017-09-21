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(Görüntülü Haber) Finike'de makilik yangını

Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Finike İlçesi'nde çıkan yangında 1 dönüm makilik alan yandı

21 Eylül 2017 12:47

Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Finike İlçesi\'nde çıkan yangında 1 dönüm makilik alan yandı. Finike Eski Mahalle\'de yerleşim birimlerine yaklaşık 500 metre mesafedeki tepede dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Kent merkezinden de fark edilen yangına Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait 8 arazöz, 2 su tankeri, 30 orman işçisiyle Finike İtfaiye Müdürlüğü\'ne ait tüm yangın araçları ve yangın işçileri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınan yangın söndürme çalışmalarını Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu, Emniyet Müdürü Başaran Şanlı, Orman İşletme Müdürü Kamil Özer de olay yerine giderek takip etti. Yangın da yaklaşık 1 dönümlük makilik alan yandı.

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