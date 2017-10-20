(Görüntülü Haber) Finike'de Hicaz narı hasadı başladı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Finike İlçesi\'nde yaklaşık 4 bin 500 dekar alanda üretilen Hicaz narında hasat mevsimi başladı. Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ürünün kalitesine göre 80 kuruş ile 1 TL ve üzerinde alıcı bulduğunu söyledi. Sarıçobanoğlu, bölgede bu yıl 10 bin ton rekolte beklendiğini de kaydetti. Finike\'de üretimi yapılan Hicaz narı hasadına başlandı. Kabuk rengi koyu kırmızı, tane rengi bordoya yakın kırmızı, mayhoş ve sert çekirdekli tanelere sahip olmasıyla bilinen Hicaz narı, bölgenin en önemli ticari değerlerinin başında yer alıyor. \'TİCARİ DEĞER KAZANDI\' Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, 2017 yılı nar sezonunu değerlendirdi. Finike\'de 1980 yılından bu yana nar üretimi yapıldığını, son 15- 20 yıldır kalitesi dolayısıyla ticari değer kazandığını söyledi. Talep arttığı için üretim alanlarının da arttığını belirten Halil Sarıçobanoğlu, ortama yıllık rekoltenin 8 bin ton civarında olduğunu kaydetti. 2017 yılı rekoltesinin 10 bin ton civarında beklendiğini vurgulayan Sarıçobanoğlu, fiyatların kalitesine göre 80 kuruştan 1.5 TL\'ye kadar çıktığını kaydetti. \'ÜRETİCİYİ MEMNUN ETTİ\' Talebin çok, üretimin az olduğu yıllarda nar fiyatlarının 3.5- 4 TL civarında olduğunu anlatan Başkan Sarıçobanoğlu, üretimin yükselmesiyle birlikte fiyatların da düştüğünü söyledi. Bölgede yaklaşık 4 bin 500 dekar alanda nar üretildiğini aktaran Sarıçobanoğlu, şöyle dedi: \"Son birkaç yıldır fiyatlarımız düşüktü, üreticilerimiz o nedenle biraz mağdur oldu ama hem rekoltemizin yüksek oluşu hem de kalitemizin iyi oluşu, fiyatların da 80 kuruş- 1 TL ile kalitesine göre 1 TL\'nin üzerinde satılması üreticiyi memnun etti. Özellikle köylerimizde daha çok nar üretilmektedir. Ziraat Odası olarak 24 saat çiftçimizin emrinde, pazarlamasından, satışına kadar yardımcı oluyoruz. Özellikle ihracat ve iç piyasaya mal gönderiyoruz. Bir kısmını da saklayıp daha sonra talebe göre ihracat ve piyasaya sevk ediyoruz.\" \'BU SENE KALİTE ÇOK YÜKSEK\' Nar üreticisi İsmail Kaynar da bu yıl Hicaz narı kalitesinin çok yüksek olduğunu belirterek, \"Turunçova Mahallesi\'nde 20 yıldır nar üreticiliği ve eksperliği yapıyorum. Bu sene nardaki kalite çok yüksek. Üründe hiçbir hastalık yok. Fiyat biraz daha yüksek olursa daha mutlu oluruz. Bu sezon limon ve portakalın kalitesi de çok yüksek\" dedi.