(Görüntülü Haber) Finike'de 230 bin ton portakal rekoltesi bekleniyor

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - FİNİKE Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, bu yıl portakal rekoltesinin 230 bin ton civarında olmasını beklediklerini söyledi. Sarıçobanoğlu, portakalın kalitesine göre 80 kuruş ile 1.20 liraya kadar alıcı bulduğunu belirtti. Finike\'de portakal hasadı yoğun şekilde sürdürülürken, bu yıl rekoltenin geçen yıllara oranla daha fazla olması bekleniyor. Önceki yıllarda kilosu bahçeden 50- 60 kuruşa alıcı bulan Finike portakalında bu yıl fiyatlar 80 kuruş ile 1.20 lira arasında seyrediyor. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, portakal hasadının bir süre önce başladığını belirterek, \"Yoğun kesim yapılıyor. Rekolte olarak 230 bin ton civarında ürün bekliyoruz. Ortalama 200 bin ton civarında rekolte gerçekleşiyor ama bu yıl biraz daha fazla. Kalite olarak da son 10 yılın en iyi kalitesi. Üretici de fiyatlardan memnun\" dedi. HORTUMDA 7 BİN AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ Geçen ay yaşanan hortum felaketinden narenciye üreticisinin de zarar gördüğünü kaydeden Halil Sarıçobanoğlu, 7 bin civarında ağacın kırıldığını ve kökünden sökülerek devrildiğini kaydetti. Sarıçobanoğlu, \"Bu yıl yaşadığımız hortum felaketinden çiftçimiz büyük zarar görmüştür. Devletimiz afetten sonra 2 milyon 473 bin TL\'yi çiftçimize dağıtılmak üzere göndermiştir. Ayrıca Antalya ve Finike\'den, belediyelerle Ziraat Odası olarak üreticiye toplam 5 bin 500 adet aşılı Washington portakal fidanı dağıtıldı. Afet sonrası iktidar ve muhalefet olmak üzere destek olan devletimize, siyasilerimize ve belediyelerimize teşekkür ediyoruz\" diye konuştu. \"FİNİKE PORTAKALI BİR MARKADIR\" Finike dışında üretilen portakallara \'Finike portakalı\' damgası vurulduğunu vurgulayan Halil Sarıçobanoğlu, bunun Finikeli üreticiye büyük zarar verdiğini aktardı. Sarıçobanoğlu, şöyle dedi: \"Başka şehirlerde üretilen portakala Finike damgasının vurulması buradaki çiftçinin emeğinin çalınması demektir. Her bölgede yetişen ürün kendi örtüsüyle piyasaya sürülmelidir. Adana, Mersin veya Dalaman\'dan gelen ürünler \'kötüdür\' demiyoruz ama özellikleri itibariyle Finike portakalı bir markadır.\" \"EN KALİTELİ PORTAKAL FİNİKE\'DE YETİŞİYOR\" 40 yıldır narenciye üretimiyle uğraşan Ömer Güzel de daha önceki yıllarda 50- 60 kuruşa satılan portakalın bu sene 80 kuruş ile 1 lira 20 kuruşa satıldığını belirterek, \"Bu yılki fiyatlar üreticiyi birazcık kurtarıyor. Geçmiş yıllarda zarar ediyorduk. En kaliteli portakal Finike\'de yetişiyor. Ben kamyonculuk da yaptım. Narenciye üretimi yapılan bölgelere de gittim. Portakalımız lezzet olarak gerçekten kaliteli. Bu yıl fiyat olarak da üretici karşılığını buldu\" dedi