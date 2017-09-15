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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Fındık üreticisi mitingi hazırlanıyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan fındık fiyatı ve serbest piyasadaki düşük fiyata tepki gösteren fındık üreticileri, Ordu'da miting yapmaya hazırlanıyor

15 Eylül 2017 17:14

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan fındık fiyatı ve serbest piyasadaki düşük fiyata tepki gösteren fındık üreticileri, Ordu\'da miting yapmaya hazırlanıyor. Ordu\'da TMO, Giresun kalite fındığı 10.50 lira, levant kalite fındığı ise 10 liradan satın alırken, serbest piyasada ise fındık 8 liranın altında işlem görüyor. Tüm Üretici Köylüler Sendikası (TÜM KÖY SEN) Ordu Şubesi öncülüğünde fındık üreticilerinin 23 Eylül Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı\'nda fındık mitingi düzenleyeceği belirtildi. Ordu\'da 2006 yılında 100 binden fazla fındık üreticisinin katılımıyla yine fındık mitingi düzenlenmiş, Karadeniz Sahil Yolu 9 saat trafiğe kapatılarak, hükümet protesto edilmişti. Bu eylemin ardından devlet fındık üreticisine dönüm başı destek ödemesi yaparak, TMO\'yu devreye sokmuştu. SOSYAL MEDYADA TEPKİ Öte yandan Ordu ve Giresun\'da fiyata tepki göstererek protesto eden bazı fındık üreticileri, balta ve ağaç motoru ile fındık bahçesindeki dalları kesmeye devam ediyor. Bahçelerde çektikleri videoları da sosyal medyadan paylaşan üreticiler, sesini duyurmaya çalışıyor. Ordu\'nun Çaybaşı İlçesi ilküvez\'de fındık bahçesinde dalları keserek protesto eden fındık üreticisi Ramazan Karayiğit, \"Fındık 4 sene önce 15 liraydı. 8 liraya fındık veriyoruz bu ne ya. Allah aşkına bu nedir. Kesip yulaf ekerim. Ne yapacağım ben bunu, hayvanlarıma mısır yulaf ekerim. Zaten para etmiyor. Bu köylü ne yapsın kardeşim\" dedi.

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