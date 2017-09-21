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(Görüntülü Haber) Fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 13 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüste fındık bahçesinde çalışan ve hepsi de aynı aileden 13 kişi yaralandı

21 Eylül 2017 00:31

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Çilimli ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüste fındık bahçesinde çalışan ve hepsi de aynı aileden 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatleride ilçeye bağlı Karaçörtlen Köyü mevkisinde meydana geldi. Fındık tarlasında çalışan fındık işçilerini taşıyan Mustafa Çizik yönetimindeki 27 GH 218 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak 20 metrelik yamaçtan şarampole yuvarlandı. Ağaçlara çarparak duran minibüste hepsi de aynı aileden sürücü Mustafa, Esra, Songül, Eray, Cihan, Zeynep, Meral, Emine, Nurali, Gülbin, Esma, Berivan ve Gülbahar Çizik yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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