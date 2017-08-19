(Görüntülü Haber) Fındık bahçelerine atılan zehirli etlerden yiyen hayvanlar telef oldu

AKYAZI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde fındık bahçelerine atılan zehirli etleri yiyen yaban hayvanları ile kedi ve köpekler telef oldu. Akyazı Yeniköy Mahallesi\'nde fındık bahçelerine atılan zehirli etler hayvan katliamına neden oldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bahçelere atılan etlerden yiyen tilki, çakal, kirpi, köpek ve kedi gibi hayvanlar zehirlenerek telef oldu. Mahalle sakinleri kaybolan köpek ve kedileri ile birlikte yaban hayvanlarının telef olduğunu görünce tepki gösterdi. Vatandaşlar fındık bahçelerine atılan etleri görünce hayvanların zehirlendiğini anladı. Vatandaşlar bahçelere zehirli etleri atan kişilerin bulunmasını, telef olan hayvanlar ile zehirli etlerin toplanılmasını istedi. Mahalle sakinlerinden Nuri Şimay, \"Ağabeyimin bir av köpeği vardı. Telef olan köpeğini fındık bahçesinde buldu. Evimizin yolunun üzerinde de telef olan bir köpek gördük. Veterineri çağırdık, telef hayvanı aldı götürdü. Ardından biz fındıklıkları aradık, bahçeye atılan et parçaları ile tavuk parçalarını gördük. Hayvanların leşleri vardı. Bunun bir çaresini ve çözümünü istiyoruz. Bahçelere atılan etlerin ve telef olan hayvanların toplanılması gerekli. Yetkililer bu konu ile ilgili çalışma yapmalı\" dedi. Köpeği zehirlenen Melahat Şimay büyük üzüntü yaşarken, \"Hayvanlarımızı zehirlediler. Allah büyük acı versin ona başka bir şey demiyorum. Torunum köpeğe \'Paşa\' ismini vermişti. Çok üzüldüm\" diye konuştu. HABER-KAMERA: Alaattin ONUR