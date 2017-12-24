(Görüntülü Haber) Filipinler'i bu kez de yangın vurdu

(DHA) Tropikal kasırganın yol açtığı toprak kayması sonucu 180 kişinin yaşamını yitirdiği Filipinler, bu kez de yangınla sarsıldı. Davao kentinde bir alışveriş merkezinde cumartesi sabahı çıkan yangında 37 kişinin öldüğü belirtildi. Kentin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan NCCC Davao Alışveriş Merkezi\'nin üçüncü katında patlak veren yangın kısa sürede binanın büyük bölümüne yayıldı. Davao Belediye Başkan Yardımcısı Paolo Duterte, içeride kalan 37 kişinin canlı kalmaları olasılığının \'sıfır\' olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.