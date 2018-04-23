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(Görüntülü Haber) Fil 'Gabi'ye 50 bin kişiyle doğum günü kutlaması

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'nde dünyada ilk kez tüp bebek yöntemiyle doğan ikiz fillerden 'Gabi'nin 13'üncü doğum günü, 50 bin ziyaretçi eşliğinde kutlandı

23 Nisan 2018 21:16

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi\'nde dünyada ilk kez tüp bebek yöntemiyle doğan ikiz fillerden \'Gabi\'nin 13\'üncü doğum günü, 50 bin ziyaretçi eşliğinde kutlandı. Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nde dünyada ilk kez tüp bebek yöntemiyle doğan \'Gabi\' isimli file doğum günü partisi düzenlendi. 23 Nisan nedeniyle ücretsiz olan hayvanat bahçesine gelen yaklaşık 50 bin ziyaretçi de Gabi\'nin doğum günü partisine katıldı. Doğum günü için özel olarak süslenen barınağında 13\'üncü yaşına giren Gabi ise en çok yediği yiyeceklerle hazırlanan pastadan yedi. Gabi\'nin doğum günü için hayvanat bahçesine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesini yılda yaklaşık 3,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek şunları söyledi: \"Gabi\' ve Pili\'nin en büyük özelliği dünyadaki ilk tüp bebek fil olmalarıdır. Gabi ve Pili bu gün doğdular. Fil dünyasında 13 yaşında birinci yaşlarını kutluyorlar. Çünkü 90 yaşına kadar filler var. Ortalama 13 yılda bir yaş günleri kutlanıyor. Onun için bu gün 50 bin ziyaretçisi olan Avrupa\'nın en büyük 3\'üncü dünyanın 4\'üncü büyük hayvanat bahçesindeyiz. Gabi\'yi nasıl bir tüp bebekle 13 yaşına kadar getirdiğimizi, nasıl bizim için önemli olduğunu göstermek için bir doğum pastası hazırladık. Kendi ellerimizle Gabi\'mizi besledik. Aslında buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Çocuklarımızın gözündeki mutluluğu ve heyecanı görüyorsunuz. Çocuk dost kent olmak için, çocuklarımızı yarınlara hazırlamamız için dünyada ne varsa onu buraya getirmeye çalışıyoruz. O yüzden \'uzaklarda aramayın\' diyoruz. Dünyanın en güzel safari parkı burada, en güzel hayvanat bahçesi burada. Yılda 3,5 milyon ziyaretçimizi var. Burası büyük bir emek ve gayret istiyor.\"

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