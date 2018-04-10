T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Fikri Işık: Kimyasal saldırı cezasız kalmamalı (3)

FİNİKE'DE ZİYARETLERDE BULUNDU Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve beraberindeki heyetle Finike ilçesinde ziyaretlerde bulundu

10 Nisan 2018 21:24

FİNİKE\'DE ZİYARETLERDE BULUNDU Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve beraberindeki heyetle Finike ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Işık ve beraberindekiler Finike Belediye Başkanı Ak Partili Kaan Osman Sarıoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ ve partililer tarafından belediyeye ait Hanımeli Kafe\'de karşılandı. Belediye Başkanı Sarıoğlu, Başbakan Yardımcısı Işık\'a proje aşamasında olan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi. TEZGÂH BAŞINA GEÇTİ Başbakan Yardımcısı Işık, asker arkadaşı olan Finike Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek\'le de bir araya gelerek sohbet etti. İlçe merkezinde gezen Işık, taş fırın çalışanlarını selamlayıp, sohbet etti. Başbakan Yardımcısı Işık daha sonra paketleme tesisi sahibi Ahmet Bahar ile Üsküdar Fazilet Koleji\'nde matematik öğretmenliğini yaptığı, bir makine üretim firması sahibi Hakkı Bahar\'ı da ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Işık, patenti Hakkı Bahar\'a ait zirai tarım aletleri hakkında bilgi aldı. Hakkı Bahar\'ın öğrencilik yıllarında da çok başarılı olduğunu söyleyen Işık, başarılarından dolayı kutladı. Işık daha sonra narenciye paketleme tesisini gezdi ve işçilerle sohbet etti. Tezgâhın başına geçerek işçilere yardım eden Işık, ziyaretin ardından günün anısına fabrika çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FİNİKE ZİYARETLERDE BULUNDU Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Antalya Valisi Münir KaraloğluFinikeIşıkFinike Belediye Başkanı Ak Partili Kaan Osman Sarıoğlu Ak PartiBaşkanı Osman AladağHanımeli KafeBelediye Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24