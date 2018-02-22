T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Fikri Işık: Adım adım Afrin'e ilerleyiş sürüyor (2)

IŞIK, BATMAN'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Batman'daki programı kapsamında çarşı esnafını ziyaret etti

22 Şubat 2018 22:28

IŞIK, BATMAN\'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Batman\'daki programı kapsamında çarşı esnafını ziyaret etti. Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy\'u ziyaretinin ardından Gülistan ve Komando Caddesi esnafını ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Işık\'ın yolunu kesen bazı vatandaşlar iş talebinde bulundu. Yazılı iş taleplerinin bulunduğu dilekçeleri alan Işık, bunları değerlendireceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ardından gençlik merkezi programına geçti. Program, basına kapalı gerçekleştirdi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

IŞIK BATMAN ESNAFI ZİYARET ETTİ Başbakan Yardımcısı Fikri Işık BatmanBatman Belediye Başkan Vekili ErtuğAksoyGülistanKomando CaddesiBaşbakan Yardımcısı IşıkYazılıIşıkBaşbakan Yardımcısı Fikri Işık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24