(Görüntülü Haber) Fikri Işık: Adım adım Afrin'e ilerleyiş sürüyor (2)

IŞIK, BATMAN\'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ



Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Batman\'daki programı kapsamında çarşı esnafını ziyaret etti. Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy\'u ziyaretinin ardından Gülistan ve Komando Caddesi esnafını ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Işık\'ın yolunu kesen bazı vatandaşlar iş talebinde bulundu. Yazılı iş taleplerinin bulunduğu dilekçeleri alan Işık, bunları değerlendireceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ardından gençlik merkezi programına geçti. Program, basına kapalı gerçekleştirdi.

