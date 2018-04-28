(Görüntülü Haber) Fikret Orman: "Beşiktaş'ı kimse yıkamaz, kimsenin de buna gücü yetmez" (1)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, \"Beşiktaş\'ı kimse yıkamaz, kimsenin de buna gücü yetmez. Son 4 hafta sonunda iyi bir sonuçla şampiyon olmak istiyoruz\" dedi. No:1903 Gazi Akınal Sosyal Tesisi\'nin açılışına katılan Orman\'a taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Tezahüratlar eşliğinde konuşma yapan Orman, ilk olarak tesisle ilgili şunları söyledi; \"Beşiktaş çok önemli değerleri olan bir kulüptür ve çok önemli başkanlar tarafından idare edilmiştir. Hep bir çizgimiz var ve o çizgide de yürümeye devam ediyoruz. Ahde Vefası olan bir kulüptür ve ilk geldiğimiz günden beri buna çok dikkat ettik. Allah rahmet eylesin Baba Hakkı, onunla ilgili Fulya Tesisleri\'ni yaptık, büyük yöneticimiz Şevket Belgin, öldüğü zaman bile malı varlığını Beşiktaş\'a bağışlamış bir ağabeyimizdi. Onun adına bir basketbol salonu yaptık. Mehmet Üstünkaya\'ya da Akatlar 1903 Tesisleri\'ni yaptık. Bugün de burada Gazi Akınal ağabeyimiz ve büyük başkanımızın ismini alan tesisimizin açılışını yapıyoruz. Babam yöneticiydi ve Gazi ağabey de başkanımızdı. Müthiş bir insandı ve Ali ağabeyi de oradan tanırım. Onun da bir köpeği vardı. Gazi ağabey de Beşiktaş\'la yatıp Beşiktaş\'la kalkardı. O nedenle kendi işlerini de ihmal etmişliği vardır. Çok önemli hizmetlerde bulundu, onu da burada anmak içinde ismini tesise verdik. Nicelerini yapmayı Allah bize nasip etsin. Beşiktaş, efendiliğiyle, dürüstlüğüyle namusuyla büyüyor ve büyümeye de devam edecek. Bu tesis de efsane başkanımız Süleyman Seba döneminde alınmış bir tesisti. Zaman içinde bir yenilenmeye ihtiyacı oldu. Beşiktaş Kulübü olarak buraya büyük bir yatırım yaptık. Buna devam etmek istiyoruz. Antalya\'da bir tesis açtık. Bütün derneklerimize de talimat verdim artık oturmak yok. Beşiktaş çalışmak demektir. Sadece biz çalışmayacağız herkes çalışacak. Antalya\'da olduğu gibi, Ankara\'da da, İzmir\'de de ve büyükşehirlerimizde bu 1903 tesislerimizi Beşiktaşlıların bir araya geleceği nezih tesislerin açılmasını istiyoruz. Biz de destek olacağız. Aydın\'da açılacak. Beşiktaş büyürken herkes birlik içinde olmak zorunda.\" \"BEŞİKTAŞ\'I KİMSE YIKAMAZ\" Fikret Orman ayrıca, kalan 4 maçı da kazanarak şampiyon olmak istediklerini belirterek, \"Beşiktaş\'ı kimse yıkamaz, kimsenin de buna gücü yetmez. Son 4 haftayı iyi bir sonuçla şampiyon bitirmek istiyoruz. Beşiktaş Kulübü\'nün bir çizgisi var, biz bu çizgiden sapmadan devam ediyoruz. Beşiktaşımıza sahip çıkalım. Doğru bir tanedir ve zaman içinde gerçek değerini bulur. Önümüzdeki maçları da şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanacağız\" şeklinde konuştu.