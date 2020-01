(Görüntülü Haber) Fikirtepe'de rezidanslarla tek katlı gecekondular komşu oldu;Vatandaş toz, topraktan şikayetçi (2)

Ali AKSOYER-Ugur AYAZSIN/İSTANBUL,(DHA) KENTSEL dönüşüm dendiğinde akla gelen ilk bölge olan Fikirtepe’de toz ,toprak ve csokakları dolduran kamyonlarla adeta savaş alanına döndü. Mütehallitlerle, mal sahipleri arasında yaşanan sorunlar nedeniyle bölgede başlayamayan inşaatlar nedeniyle 50 katlı yeni binalar, tek katlı gecekondular komşu oldu. Her gün yüzlerce inşaat kamyonunun girdiği bölgede vatandaşlar tozun toprağın içinde yaşamaya çalışıyor. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu \"Bölgede 1000\'in üzerinde bina yıkıldı. Her taraf toz toprak içinde, inşaatlara 24 saat çalışma izni verildi. Çalışmaların orada halen oturan kişilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gerekiyor.\" dedi. REZİDANSLARLA TEK KATLI GECEKONTULAR KOMŞU OLDU 5 yıl önce Kentsel dönüşümün başladığı Fikirtepe\'de çalışmalar hızla sürerken bölgedeki sorunlarda bitmiyor. Başlayan projelerde sona yaklaşılırken 30-40 katlı rezidans binalar bölgede yükselmeye başladı. Ancak müteahhitlerle mal sahipleri arasında yaşanan sorunlar nedeniyle başlayamayan projeler nedeniyle şu anda bu rezidanslar tek yada 3 -4 katlı sıvasız binalarla komşu oldu. HER GÜN YÜZLERCE KAMYON GİRİP ÇIKIYOR Öte yandan bölgede 24 saat süren inşaat çalışmaları nedeniyle yüzlerce kamyonun giriş çıkış yaptığı bölge adeta savaş meydanı görünümünde. Halen bölgede yaşayan vatandaşlar şantiyelerin arasından evlerine gidip gelmek zorunda kalıyorlar. AYKURT NUHOĞLU \"BÖLGENİN KOMUTANI BELLİ DEĞİL\" Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu bölgede yaşanan sorunlarla ilgili \"Oranın komutanı kim, sorumlusu kim, Çevre bakaknlığımı, Çevre il müdürlüğümü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi mi, Kadıköy belediyesi mi?. O bölgede bir şantiye kurulup sorumluların o şantiye içinde olması gekeriyor. Sorunlar yerinde çözülmüş olsaydı ben ce şu anda çok daha ileri konumda olurduk. \"BÖLGE SAVAŞ ALANINA GİBİ\" Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu bölgenin savaş alanı gibi olduğunu belirterek \"Orası savaş alanı gibi, 1000\'in üzerinde bina yıkıldı. Her taraf toz toprak içinde. Bütün herşeyin tozuyla toprağı ile, kamyon giriş çıkışı ile beraber kontrol edilmesi gerekiyor. Bölgede ki inşaatlara haftada 7 gün 24 saat çalışma izni verildi. Bunun da orada halen yaşayanların ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gerekiyor. Yani bölgede, bizimde içinde olduğumuz ortak büro kurulması gekeriyor. O zaman bölgedeki sorunlar çok daha rahat çözülebilir.\" dedi. Kadıköy Belediyesinin bölge için elinden geldiğini yaptığını söyleyen Aykurt Nuhoğlu \"Aslında Kadıköy belediyesi orada hiç yok. Biz tabii yasal haklarımızı kullanarak oraya gidiyoruz. Tozuna toprağına müdahele ediyoruz. Bölgede ölçüm istasyonu kurduk, yolları yıkıyoruz, bakıyoruz, kontrol ediyoruz ama yasal olarak yetki onlarda\" dedi.