(Görüntülü Haber) FIFA 18 Lansmanı D&R Etiler'de gerçekleşti

İstanbul, 29 Eylül (DHA) FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 18?in tanıtıldığı ve ödüllü turnuvanın yapıldığı lansman partisi, 28 Eylül akşamı Aral & D&R işbirliğinde Etiler D&R Bahçesi?nde gerçekleşti.

Futbol taraftarlarının vazgeçilmez oyunu FIFA 18,çıkış tarihinden bir gün önce isminden çok söz ettirecek coşkulu bir basın lansmanı ile sahalara indi. Ceyhun Yılmaz?ın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte, oyun ve teknoloji basınının yanı sıra spor basını, youtuberlar, twitch yayıncıları ve Akasya Aslı Türkmen, Gökhan Mumcu, Özgün, Aydın Kurtoğlu gibi tanınmış simalar bir araya gelerek oyunu oynama şansı elde etti.

Birbiri ardına sıralanan yeni özellikleri ile katılımcıları heyecanlandıran FIFA 18 gecesine ilerleyen saatlere kadar süren turnuva damgasını vurdu. Basın mensupları arasında yapılan turnuva kıyasıya rekabete sahne oldu.Lansmandan renkli kareler objektiflere takılırken, turnuvanın heyecanı ve yaşananlar mekana renk kattı.

Turnuvaya katılarak rakiplerini mağlup etmeyi başaran Burak Özkök birinciliği elde etti ve Playstation 4 konsol ile FIFA 18 oyunu kazandı, turnuva ikincisi Sercan Özdemir oyun ve Playstation?dan hediyeler kazanırken turnuva üçüncüsü de FIFA 18 kazandı.

Dünyanın en sevilen futbol oyunu FIFA 18?ın çıkış heyecanını yaşadıklarını belirten Electronic Arts Ürün Sorumlusu Emre Özbilen ?Cristiano Ronaldo?nun FIFA 18 futbol elçisi olması ile birlikte oyun mekaniklerine getirilen birçok yenilik, FIFA 18?in gerçeğe en yakın futbol oyunu olmasını sağladı. Türkiye özelinde ise Türkiye Futbol Federasyonu ile yeniden imzalanan lisans anlaşması sayesinde Türkiye Süper Ligi tüm 18 takımı ile FIFA serisinde olmaya devam edecek. Ek olarak Türk oyuncular için PS4, PC ve Xbox One formatlarında Türkçe metin çevirisi bulunuyor. Türk oyunculara daha gerçekçi bir futbol deneyimi sunmak ve daha fazla lokal içerik ekletmek için çok çaba gösteriyoruz ve bir sonraki hedefimiz FIFA serisine Türkçe spikerin de eklenmesi? dedi.

\"Beşiktaş\'ın gücü arttı mı merak ediyorum\"

Ünlü şarkıcı Özgün, \"Her sene oyunun bir sonraki versiyonunu merakla bekliyoruz. 2018\'de Beşiktaş\'ın oyuncuları ne halde ona bakacağım. Beşiktaş\'ın gücü artmış mı artmamış mı? onu merak ediyorum. Heyecanlıyım\" diye konuştu.

\"Oyundaki hassasiyet, gerçekçilik ve yapay zeka muhteşem\"

Şarkıcı Aydın Kurtoğlu ise, \"Çok güzel oyun yapmışlar, hassasiyet, gerçekçilik ve yapay zeka muhteşem. 1996\'dan beri FIFA oynuyorum, o zamandan beri takip ediyorum. Bu gece güzeldi, baya eğlendik umarım devamı gelir. Bu oyun şuana kadar yapılanların en iyisi. Oyun muhteşem herkese tavsiye ediyorum\" ifadelerini kullandı.

\"Oyun çok keyifli 2017 bitti şimdi 2018 oynayacağız\"

20 yılıdır oyunu oynadığını söyleyen Kıvanç Özkök, \"FIFA her sene üstüne koydu. Bugün gelmiş olduğu nokta grafiksel, gerçekçilik ve süper lig oyuncularının yer alması anlamında birçok futbol tutkunu kendine çekebilecek özelliğe sahip. Çok keyifli bir oyun, bütün arkadaşlarımızla boş zamanlarımızda FIFA oynuyorduk. 2017 bitti şimdi 2018 oynayacağız\" açıklamalarında bulundu.

Lansmandan sonran oyunu almak için D&R önünde sıraya giren Sadık Kalyon\'da oyunu uzun zamandır beklendiklerini dile getirdi. Kalyon, Gece 24.00\'da oyunun çıkacağını söylediler. sıraya girdik bekliyoruz, çok heyecanlıyız\" açıklamalarında bulundu.

Yolculuk: Hunter Geri Dönüyor

FIFA 18, Alex Hunter, Ronaldo ve diğer Avrupalı yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosu ve en üstün futbol yetenekleriyle geri dönerken sizleri küresel bir yolculuğa çıkarıyor. Premier League?de nefes kesen bir ilk sezondan sonra Hunter dünyadaki en iyi kulüplerden itibar görmeye başlıyor ve önüne serilen seçenekleri değerlendirmeye can atıyor. Kendisini bir sonraki adımı atmaya hazır hissediyor; gelecek parlak ve tüm dünya Hunter?ı konuşuyor.

FIFA 18 ile hangi yenilikler geliyor?

Oyuncu Kontrolü; Real Players Motion Teknolojisi: Her bir kare üzerinde poz gidiş izi eşleştirme yöntemi uygulayan, ezber bozan yepyeni animasyon sistemi ile FIFA oyun serisi, tüm zamanların en hızlı ve akıcı oyun mekaniğini kazanıyor. Yeni hareket yakalama teknikleri ve çerçeve başı animasyon geçişleri ile oyun mekaniği, futbolun gerçekliğini yansıtıyor. Sahadaki her bir oyuncunun hareketlerini aslına en uygun şekilde aktaran Real Players Motion Teknolojisi gerçekçiliği apayrı boyutlara taşıyor.

Oyuncu kişilikleri: Altı yeni karakter tipi ve yeni oyuncu haritalama teknolojisi ile sahadaki her oyuncu kendi özgün kimlikleriyle birbirinden ayrılıyor. Seri tarihinde ilk kez gerçek hayattaki hareketler, boyutlar ve nitelikler oyuncuların hareketlerini etkileyerek dünyanın en iyileriyle gerçeğe çok yakın hisler yaşamanızı sağlıyor. Ronaldo?nun imza hareketi, Sterling?in kendine has dönüşleri ve Robben?in özel kol hareketleri FIFA 18?de anında dikkatinizi çekecek.

Dribling revizyonu: FIFA 18 deneyiminde, en iyi oyuncuların hızlı yön değiştirme özellikleriyle defans oyuncularına karşı özgüvenle hareket edeceksiniz. Yeni dribling mekanikleri en iyi oyuncuların 1\'e 1 pozisyonlarda daha da yaratıcı olmasına imkan veriyor. Topa daha iyi dokunun, daha keskin dönüşler yapın ve daha dinamik bir şekilde atağa çıkın.

Tepki süresi hızlı:Yaratıcı top alma kontrolleri, pozisyona uygun dokunuşlar ve yeniden tasarlanmış kontrol dribling mekaniği oyunculara dar alanlarda atağa kalkmada yeni seçenekler veriyor. Kolaylıkla yön değiştirin ve oyuncunuzun çelme takmak için hamle yapan defans oyuncularından nasıl sıyrıldığını hissedin.

Depar: Gerçekçi ve dinamik hız tabanlı animasyonlar kontrollü dokunuşlardan son sürat sprintlere daha seri bir şekilde kalkmanıza imkan veriyor.

Yeni oyuncu pozisyonları: Daha fazla hareket serbestliğiyle takım arkadaşlarınız oyunu gözler ve duruma uygun hareket ederek koordine koşularla hücuma kalkar ya da istikrarlı atak desteği sağlamak için pozisyon alır.

Takım tarzları:Farklı takımlara özgü derinlikli bir oynayış tarzı yelpazesiyle en ünlü taktikler FIFA 18 ile sahaya çıkıyor. Artık yapay zekanın Avrupa?daki en iyi kulüplerin kısa paslı oyun (tiki taka) taktiklerini ya da Premier League takımlarının presli oyunlarını anında fark edeceksiniz. Yeni bir kulüp ya da rakip seçtiğiniz her seferde defansif ve ofansif yöntemlerin nasıl değiştiğini hissedin.

Dinamik Seri Oyuncu Değişiklikleri: Bağlama duyarlı yepyeni oyuncu değişikliği komutları oyunculara maçı duraklatmadan değişiklik yapma imkanı sağlıyor. İster kaçırılan bir gol fırsatı olsun isterse yenilen bir gole karşı zorunlu bir tepki olsun, menüye geçmeden bir değişiklik yapmaya anında karar verebilirsiniz.

Bölgesel atmosferler: Gerçekçi güneş konumu, sinematik atmosfer derecelendirmesi, özgün saha kenarı süslemeleri, özgün La Liga ve MLS yayın reklam afişleri, zemin aşınması, kulüp ve stadyuma özel pankartlar, uyarlamalı maç sunumu ve zemin kalitesindeki değişikliklerle futbolun en büyüleyici özellikleri FIFA 18?de bir araya geliyor.

Yüksek çözünürlüklü dinamik taraftar: Yepyeni bireysel taraftar tepkileri ve genişletilmiş bölgesel marş desteğiyle taraftarlarınızın enerjisini hissedin. Atağa çıkarak en özgün tezahüratları dinleyin, gol attığınızda gerçek heyecanı hissedin ve hatta gol sevincinizi taraftarlarla birlikte yaşayın.

Mucize goller: Yeni hareket ve bitirme animasyonları ile ortaya çıkan daha akıcı dönüşler ve vuruşlarla çok daha güzel goller atın. Oyuncu kişilikleri oyunun kahramanlarının en can alıcı anlarda dik durup çoğu zaman yıldızlaşmalarına olanak sağlar.

Yeni orta açma kontrolleri: Tamamen yeni orta açma kontrolleri oyuncuya topu tam yerine indirmek için çok çeşitli seçenekler sağlayarak dinamik atak fırsatları yaratıyor. Nokta atışları, kavisli atışlar ve arka direğe açılan ortalar, atağa çıkan oyuncuyu doğru bir şekilde topla buluşturmak için çeşitli yöntemler oluşturuyor.