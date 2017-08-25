(Görüntülü Haber) FETÖ'nün yurdunu Diyanet Vakfı aldı

Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'un Palandöken İlçesi\'nde Fetullah Gülen\'in babasının adına yaptırılan Ramiz Efendi Camisi\'nin adının Millet Camisi olarak değiştirilmesinin ardından, külliyede bulunan öğrenci yurdu da Türk Diyanet Vakfı\'na devredildi. Vakıf tarafından yenilenen yurt hizmete açıldı. Merkez Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in babasının adının verildiği Ramiz Efendi Camisi\'nin ardı, 15 Temmuz sonrası Millet Cami olarak değiştirildi. Külliye olarak inşa edilen camiyle birlikte yaptırılan 140 öğrenci kapasiteli yurt ise gereken işlemlerin tamamlanmasından sonra 11 Aralık 2016 tarihinde Türkiye Diyanet Vakfı’na devredildi. Türkiye Diyanet Vakfı uzmanlarının inceleme yaptığı yurtta çalışma başlatıldı. Baştan sona yenilenen yurt binasında 2 ve 4’er kişilik banyolu öğrenci odaları oluşturulurken, her türlü teknolojik altyapı ihtiyacı karşılandı. Okuma salonundan kütüphaneye, spor salonundan çamaşırhaneye kadar öğrencilerin barınmaları için her türlü detaylar düşünüldü. VELİLER ÇOCUKLARINI TAKİP EDEBİLECEK Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nun bir başka özelliği, velilere çocuklarını takip etme olanağı verilmesi. Yurda alınacak öğrencilere verilecek kartlar sayesinde veliler çocuklarının yurda gelip gelmediğini görebilecek. Yurt girişine konulan digital okuyucu sayesinde öğrenci giriş kartını okutmadığı zaman sadece yönetim değil, veliye de anında mesaj gidecek. \'AĞIRLIKLI OLARAK İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİ KALACAK\' Darbe girişimi sonrası camiyle birlikte yurdun Palandöken Müftülüğüne devredildiğini belirten Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Lokman Çakmak, şunları söyledi: “Müftülük, yurt binasını 11 Aralık 2016’da Türkiye Diyanet Vakfı’na verdi. Bunun üzerine Erzurum’da yurt açılması için çalışma başlatıldı. Tamamen harabeye dönen yurt adeta baştan ayağı yenilendi. 2 ve 4’er kişilik odalarla öğrencilerin rahat etmesi hedeflendi. Çamaşırhaneden, banyoya, okuma salonlarından kütüphaneye, ütü odasına varana kadar bütün ihtiyaçlar düşünüldü. Mescit, konferans salonu, yemekhanesiyle öğrenciler için adeta kendilerini evlerinde hissettirecek bir yurt inşa edildi. Fiber internet alt yapısı ve diğer teknik donanımları öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak. Yurtta ağırlıklı olarak ilahiyat fakültesi öğrencileri olacak. Diğer fakültelerden de öğrenci alacağız. Yurt için müracaatlar başladı. Eylül ayında resmi açılış yapmayı planlıyoruz.\"