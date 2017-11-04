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(Görüntülü Haber) FETÖ'nün, 'Hava Kuvvetleri Sözleşmeli Subaylar 'Türkiye İmamı' yakalandı

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün, 2008-2016 yılları arasında 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Subaylar Türkiye Sorumlusu' olduğu öğrenilen kişinin Avcılar'

04 Kasım 2017 12:52

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'nün, 2008-2016 yılları arasında \'Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Subaylar Türkiye Sorumlusu\' olduğu öğrenilen kişinin Avcılar\'da bulunduğunu belirledi.


 

\'GAYBUBET\' EVİNDEN ÇIKTI

TEM ekipleri, örgütün aranan kişilerini saklamakta kullanılan \'Gaybubet evleri\' olarak adlandırılan güvenli evine operasyon düzenleyerek \'Sami\' kod adlı B.K.\'yı yakalayarak gözaltına aldı.


 

TBMM\'Yİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜSTEN ARANIYORDU 

TEM ekipleri, B.K.\'nın hakkında, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından \'Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs\' ve \'Görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme\' suçlarından aranması olduğunu belirledi. Gözaltına alınan B.K., Vatan Caddesi\'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.


 

Öte yandan önceki gün Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri de örgüt içinde B.K.\'nın altında bulunan \'Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Sözleşmeli Subaylar İmamı\' olduğu iddia edilen Gürdal T.\'yi gözaltına almıştı.

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