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(Görüntülü Haber) FETÖ'nün Burdur il imamı Kütahya'da yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün Burdur il imamı olduğu iddia edilen R

23 Mart 2018 00:47

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün Burdur il imamı olduğu iddia edilen R.Ö., Kütahya\'da gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında aranan R.Ö.\'yü Zafertepe Mahallesi\'ndeki bir apartman dairesinde yakaladı. Üzerinden kardeşi F.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan R.Ö. gözaltına alındı. FETÖ\'nün Burdur il imamı olduğu öne sürülen R.Ö. yapılan işlemlerinin ardından Burdur\'a götürüldü.

 

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