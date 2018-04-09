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(Görüntülü Haber) FETÖ'nün bölge imamı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Samsun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sinop illerinin bölge sorumlusu 'Fatih' kod adlı Murat E

09 Nisan 2018 14:38

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Samsun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sinop illerinin bölge sorumlusu \'Fatih\' kod adlı Murat E., Marmaris’ten Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalandı. Şüpheli bugün sorgulanmak üzere Samsun\'a getirildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sinop illerinin bölge imamı \'ByLock\' kullanıcısı FETÖ\'nün okullarında görev yapan meslekten ihraç edilen eski din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Murat E. (46), Samsun İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla\'nın Marmaris ilçesinde tespit edildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü bilgisi ve Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği\'nin takip ettiği şüpheli Yunanistan bayraklı yatla ilçeden kaçmak isterken polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Samsun KOM ekiplerinin \'Bylock\' içerikleri incelemesinde tespit edilen şüpheli Sahte kimlik ve bilgisayarlarla yakalandı. 3 ayrı hattında da \'ByLlock\' kullandığı ve 2015 yılında bölge sorumlusu olarak atandığı öğrenilen Murat E. ile birlikte 4 kişi daha Marmaris\'te gözaltına alındı. Murat E., Marmaris\'teki işlemlerinin ardından bugün sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelinin yapılan operasyonla örgütün Samsun yapılanmasının çözülmüş olduğu öğrenildi.

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