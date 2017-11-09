(Görüntülü Haber) FETÖ şüphelisi öğretmen, eşi ve 4 çocuğuyla Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olmaktan hakkında yurt dışı yasağı bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen İbrahim Polat, eşi ve 4 çocuğuyla Yunanistan\'a kaçarken, \'hudut kartalları\' tarafından yakalandı.



Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı \'hudut kartalları\' adıyla bilinen sınır devriyesi yapan askerler, Yunanistan\'a sınır Hüyüklütatar köyünde, kaçak yollarla sınırı geçmek isteyen 2 kişiyi ve 4 çocuğu yakaladı. Yakalananların güvenlik soruşturmalarında, Şanlıurfa\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen İbrahim Polat, eşi ve 4 çocuğu olduğu tespit edildi. Polat\'ın Şanlıurfa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde FETÖ/PDY soruşturma kapsamında yargılandığı belirtildi. Polat\'a telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' bulunduğu ve kapatılan Bank Asya\'da hesabı olduğu için \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan adli kontrol cezası verildiği ve şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldığı öğrenildi.



Eşiyle çocukları serbest bırakılan Polat, Edirne İl Jandarma Komutanlığı\'na teslim edildi. Buradaki sorgusunun ardından adliyeye elleri kelepçeli götürülen Polat, ifadesi alındıktan sonra soruşturmanın yürütüleceği Şanlıurfa\'ya gönderildi.