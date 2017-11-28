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(Görüntülü Haber) FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, polisin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 5'i kadın 18 kişi adliyeye sevk edildi

28 Kasım 2017 18:51

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, polisin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen 5\'i kadın 18 kişi adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekipleri 7 gün önce il merkezi ile 19 Mayıs, Bafra, Çarşamba ve Terme ilçelerinde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 18 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis içlerinde kapatılan Feza Koleji ve Sakarya Dersanesi çalışanları, üniversite öğrencileri ve ve kamudan ihraç olan 5\'i kadın 18 kişiyi gözaltına aldı. \'ByLock\' programını kullandıkları iddia edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el kondu. Emniyet Müdürlüğü\'nde 7 gün boyunca sorgulanan şüpheliler bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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