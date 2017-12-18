(Görüntülü Haber) FETÖ mağduru olduğunu iddia eden savcı, FETÖ sanığının avukatı oldu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 22\'si tutuklu 41 sanığın \'silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt yöneticiliği\' suçundan yargılanmasına başlandı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkında ilk iddianameyi hazırlayan Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) eski Savcısı Nuh Mete Yüksel\'in, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Muğla Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSİD) eski Başkanı Sami Çoban\'ın avukatı olması dikkat çekti. Yüksel\'in, FETÖ\'nün kumpas kaseti sonucu görevden alındığı ileri sürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, 29 Nisan 2015 tarihinde ifadesine başvurulan gizli tanık \'Burak\'ın Muğla\'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin anlatımları üzerine dosya, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderildi. \'Silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt yöneticiliği\' suçlarından 8 Eylül günü 22\'si tutuklu, 41 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 360 sayfalık iddianamede, FETÖ kapsamında Muğla\'da faaliyet gösteren ve örgütün kontrolünde olduğu değerlendirilen Bereket Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş. ve Çağlayan Dağıtım Pazarlama Basım Yayın Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş.\'nin ortakları, örgütün sözde \'il imamı\' ve onların \'yardımcısı\' olan kişiler ile mütevelli heyeti soruşturmaya dahil edildi. Hazırlanan iddianamede, Muğla\'daki FETÖ\'ye ait okul, dershane ve yurtların Bereket Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş. üzerinden faaliyete geçirildiği, örgüt üyelerinin bu şirket üzerinden sigortalanarak okul, yurt, dershane hatta örgüte ait öğrenci evlerinde faaliyet gösterdikleri, himmet, kurban, bağış gibi paraların toplandığına yer verildi. Örgüt liderinin talimatlarının örgüt üyelerine iletildiği faaliyetler olan örgüt toplantılarının da buralarda yapıldığı, bu şirketin, örgütün diğer il ve ilçelerde kontrolündeki diğer şirketler ile irtibatlı olduğu, her birinin örgütün sözde \'il imamı\'na bağlı olarak faaliyetlerini yürüttükleri de iddianamede yer aldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün mali yapısına ilişkin deliller de ortaya konuldu. Örgüte ait çek, senet ve himmet gelirlerinin güvenilir örgüt üyelerinin adlarına kayıtlı banka hesapları üzerinden nakde çevrilip, örgütün para kuryesine verilerek, bağlı bulundukları Denizli veya İzmir\'deki daha üst düzey yöneticilere elden teslim edildiği kaydedildi. Bir iş adamının 2014 yılının Ocak ayında sözde \'il imamı\' İ.K.\'nin emri ile 1 milyon 63 bin doları 6 örgüt üyesine teslim ettiği, Bank Asya\'ya destek olunması için bu paraların bankaya yatırıldığı tespit edildi. İddianamede \'il imamı\' İ.K. ile il ablası A.Ç. arasında 19 Şubat 2016 tarihinde örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' üzerinden yaptıkları yazışmalara da yer verildi. A.Ç.\'nin ilçelerde bulunan örgütün \'bölge sorumluları\' ile Fethiye\'de bildikleri bir otelde 1- 2 gün kalınmasına ilişkin talebine, sözde \'il imamı\' İ.K. tarafından \"A. hocam, şu anda her taraf karışık. Siz mümkün mertebe hareket etmeyin. Yapabileceğiniz en iyi iş, ilden çıkarken tedbirli bir şekilde çıkalım. Gideceğimiz yeri kimseyle paylaşmayalım. Müessese değil, ablaların evini kullanalım. Tel kesinlikle götürmeyelim. Ekip 7 kişiyi geçmesin\" yazıldığı ortaya çıktı. Muğla çatı iddianamesinde sözde \'il imamı\' olan İ.K.\'nin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini açıklamasının ardından bu davanın tutuklu sanıklarından O.Ö.\'nün yakınlarına cezaevinden pusula gönderdiği ortaya çıktı. DAVA BAŞLADI FETÖ/PDY Muğla çatı davasının ilk duruşması, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası\'nın salonunda bugün başladı. Tutuklu 22 sanık, yoğun güvenlik önlemleri altında, cezaevi ring araçlarıyla duruşmanın görüleceği salona getirildi. Tutuksuz sanıklardan da duruşmaya gelenler oldu. Avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu. Öte yandan FETÖ elebaşı Gülen hakkında ilk iddianameyi hazırlayan DGM eski Savcısı Nuh Mete Yüksel\'in, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Muğla Sanayici ve İşadamları Derneği eski Başkanı Çoban\'ın avukatı olması dikkat çekti. Duruşma, kimlik tespitiyle başladı.