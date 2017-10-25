(Görüntülü Haber) FETÖ kapsamında el konulan at ve köpek ihaleyle satıldı

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'deki FETÖ PDY soruşturmasında OHAL\'le kapatılan bir şirkete ait Haflinger cinsi 19 yaşında at ile Golden cinsi köpek, ihaleyle satıldı. FETÖPDY soruşturması kapsamında Denizli\'de bulunan Nöro Bilim Tıp Merkezi, OHAL kapsamında kapatıldı. Tıp merkezinin mallarına ise el konuldu. El konulanlar arasında tıp merkezine ait zihinsel engellilerin eğitimde kullanılan 1 \'Haflinger\' cinsi 19 yaşında at ile 1 adet eğitimli \'Golden\' cinsi köpek de bulunuyor. İki hayvanın satılması için bugün Defterdarlık Müdürlüğü\'nde ihale açıldı. İhaleye hayvanların emanet olarak bulunduğu Denizli At Çiftliği Kulübü Sahibi Tamer Tekin ile Hayvanları Koruma Derneği\'nden bir yetkili katıldı. At ve köpek için 840 lira olarak açılan ihalede, fiyat 1550 liraya kadar çıktı. İhaleyi Tamer Tekin kazanarak at ile köpeği satın aldı. Denizli At Çiftliği Kulübü Sahibi Tamir Tekin, el konulan at ve köpeğin emanet olarak çiftlikte bulunduğunu belirterek, İhaleye iki kişi girdik, ben en son 1550 liraya kadar çıkıp, ikisi de satın aldım. Köpeği sahiplendireceğiz. Biz kulüp olarak Haflinger cinsi 19 yaşında atı zihinsel engelli olan 10 yaşındaki Kağan Özmert için satın aldık. Kağan, bu atla eğitim görüyordu ve onu çok seviyordu. Atı ona hediye edeceğiz. Zaten at da zihinsel engellilerin eğitiminde kullanılıyordu dedi.