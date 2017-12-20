(Görüntülü Haber) FETÖ Çatı Davası'nda itirafçı iş adamından iddialar

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Çatı Davası\'nda, 22\'si tutuklu 41 sanığın \'silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt yöneticiliği\' suçundan yargılanmasına devam edildi. Etkin pişmanlık yasasından faydalanan ve itirafçı olan Muğla Sanayici ve İş Adamları Derneği (MUSİD) eski Başkanı Sami Çoban, \"Başkanı bendim. Ancak yönetimin idaresi tamamen imamların elindeydi. İl imamı Salih Demirayak, rektörlük seçimleri öncesi Mansur Harmandar ile evinde görüştü\" dedi. FETÖ/PDY Muğla Çatı Davası\'nın duruşması, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası\'nda görülmeye devam ediyor. Tutuklu 22 sanık, yoğun güvenlik önlemleri altında, cezaevi ring araçlarıyla duruşmanın görüleceği salona getirildi. Tutuksuz sanıklardan da duruşmaya gelenler oldu. Avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu. Yoklama ile başlayan duruşmada MUSİD eski Başkanı olan iş adamı Sami Çoban, çarpıcı ifadelerde bulundu. İtirafçı olan Çoban, şunları söyledi: \"2015 yılında vefat eden işadamı Abdullah Koçer\'in, 2009 yılında beni FETÖ\'nün Muğla İl İmamı Salih Demirayak ile tanıştırmasıyla cemaat ilişkim başladı. Daha sonra kentteki bazı iş adamları ile MUSİD\'i kurduk. Zamanla MUSİD\'in nasıl çalıştığını ve yapısını öğrendim. Ben başkan görünüyordum ancak yönetimin idaresi tamamen imamlardan oluşuyordu. MUSİD\'in yönetimi İl İmamı S.D. ve onun belirlemiş olduğu genel sekreterlerden oluşurdu. Salih Demirayak ve onun gibi il imamı olan tutuklu İlker Kaya kentteki önemli iş adamları ve üst düzey kişileri dernek binasına getirerek sohbetler yapılıyordu. Dernek tamamen örgütün güdümündeydi. Buraya hayır için gelenler de dini duyguları kullanılarak örgütün kıskacına alınıyordu. Dini duygular ile yaklaşamadıkları kişilere de ticari duygularla yaklaşıp, onları örgütün kıskacına alıyorlardı. Bunun en güzel örneği, TUSKON\'un yurt dışına düzenlediği iş gezileridir.\" İZMİR\'DE TOPLANTI YAPILDI Çoban, ifadesinde, \"2014 Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İşadamları Federasyonu\'nun İzmir\'de yaptığı toplantıya 30 kadar il başkanı katıldık. Burada Manisa\'dan gelen 3 avukat bize durumların düzeleceğini söyleyerek üzerimizdeki şirketleri üçüncü kişilere devretmemizi, yurt dışına gitmek isteyenler için de Yunanistan ve Makedonya sınırına yakın noktalar belirlendiğini, durumun acil olduğunu söyledi\" dedi. REKTÖR\'ÜN EVİNDE BULUŞULDU İş adamı Çoban, il imamı Salih Demirayak\'ın rektörlük seçimleri öncesi Mansur Harmandar (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü) ile evinde görüştüğünü ve bu toplantıda kendisinin de olduğunu da öne sürerek, \"Burada bir pazarlık yapıldı. Üniversitede cemaate yakın kişiler Mansur Harmandar\'ı destekleyecekti. Bunun karşılığında bu kişiler korunacak ve görevlerinde yükseltilecekti. Mansur Harmandar rektör seçildi ve cemaate yakın isimler de kısa sürede desteklendi\" dedi. Aynı yöntemin Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimlerinde de uygulandığını iddia eden Çoban, il imamı Salih Demirayak, AK Parti Muğla Eski Milletvekili Ali Boğa ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş ile bir iş gezisi için ABD\'ye gittiklerini, bu gezi sırasında Fethullah Gülen\'in de ziyaret edildiğini öne sürdü. Çoban, burada Demirayak\'ın getirdiği himmet paralarını Gülen\'e verdiğini de iddia etti. Duruşma, diğer sanıkların ifadeleri ile devam edecek.