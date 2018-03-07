(Görüntülü Haber) Ferrero Karadenizli çiftçi kadınları İstanbul'da ağırladı

İSTANBUL, (DHA) - Ferrero Fındık, \'8 Mart Dünya Kadınlar Günü\' nedeniyle Karadeniz\'in farklı bölgelerden gelen 10 kadın çiftçiyi İstanbul’da ağırladı. Köyden kente göçü asla düşünmediklerini dile getiren kadınlar, zor doğa koşullarına rağmen Karadeniz ekonomisini ellerinde tuttuklarını söyledi. \'Fındıkta kaliteyi artırırsak pazar aramak zorunda kalmayız, pazar bizi bulur\' diyen kadınlar çok çalışıp bunu başaracaklarını belirtti. Giresun, Trabzon, Ordu ve Düzce gibi illerden girişimci, öncü ve Değerli Tarım Projesi’nin uygulayıcısı kadınlar arasından seçilen konuklar, İstanbul\'da hem eğitim aldı hem yorgunluklarını attı. İlk gün Pera Palace’daki İlham Gencer’le Beş Çayı etkinliğine katılarak yorgunluklarını attı. İkinci gün ise Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu’dan Fadime Karagöz’ün \'Tarımda Teşvik ve Destekler\' sunumu izleyen kadınlar; ardından KAGİDER’den Şeçil Şendal\'ın kariyer ve başarı hikayesini anlatan konuşmasını dinledi. Ferrero Kurumsal İletişim Müdürü Yasemin Taşkın ev sahipliğindeki organizasyonda, çiftçi kadınlar, yenilen öğlen yemeğinin ardından memleketlerine uğurlandı. KARADENİZ\'DE FINDIK ÜRETİMİNİN ÖNEMLİ BİR KISMI KADINLARIN ELİNDE Program kapsamında konuşan Ferrero Kurumsal İletişim Müdürü Yasemin Taşkın, fındık tarımına çok değer verdiklerini ve hayata geçirdikleri değerli tarım çalışmalarının önemli bir kısmını kadınların oluşturduğunu söyledi. \"Tarımda kalite ve verimin artması için sahada 100\'den fazla çalışanımız faaliyet gösteriyor\" diyen Taşkın, \"Karadeniz\'deki fındık tarımının üreticiliğinin önemli bir kısmını kadınlar yapıyor ve duruma çok hakimler\" dedi. \"FINDIKTA KALİTE VE VERİMİN ARTMASI KADINLARDAN GEÇİYOR\" Fındık tarımının iyileştirilmesi, kalitenin ve verimin artırılmasının kadınlardan geçtiğini vurgulayan Taşkın, \"Kadınların çok önemli bir misyonu var. Kendileri de bunun farkındalar. Bize \'kadın olarak ne kadar değerli olduğumuzu hatırlattınız\' dediler bunu duymak bizim için çok önemli\" diye konuştu. \"ZİYARETTE \'KADIN\' OLDUĞUMUZU HİSSETTİK, KÖYDEN KENTE GÖÇÜ ASLA DÜŞÜNMÜYORUM\" 2 çocuk annesi fındık üreticisi Giresunlu Sebahat Atakan da, eğitim alıp daha çok fındık bahçeleriyle ilgilenmek gerektiğinin altını çizdi. Atakan, \"Aldığımız eğitimler sayesinde yaptığımız çalışmalarda çok beğenildik, başarılı olduk. Kazancımız da daha güzel oldu. Karadeniz kadını çok çalışkan, işini severek yapan, erkeklerden bile daha çok çalışan kadınlardır. 2 gün güzel geçti, kadın olduğumuzu ve değerli olduğumuzu hissettik, çok memnun kaldık. Köyden kente göç etmeyi düşünmüyorum. Köyümüzün bize ihtiyacı var, biz de göç edersek köyümüz biter asla göç etmeyi düşünmüyorum\" ifadelerini kullandı. \"KARADENİZ EKONOMİSİNİ BİZ KADINLAR ELİMİZDE TUTUYORUZ\" Ordu\'da restoran işleten ve aynı zamanda çiftçilik yapan Ayşegül Toksoy ise, fındıkta kaliteyi artırmaları gerektiğini bunun sonucunda pazar aramak yerine pazarın onları bulacağını söyledi. Toksoy, şöyle konuştu: \"Köyümde ürettiklerimi insanlara sunduğum küçük restoranım var, baba evimi restorana çevirdim. Bunun yanında çiftçilikle uğraşıyorum. Mısır, fasulye, bezelye gibi bizim oranın iklime uygun olarak yetişen ürünleri pişirip gelen konuklarımıza ikram ediyorum. Fındıkta kaliteyi artırmalıyız eğer kaliteli ürünümüz varsa bizim pazar aramamıza gerek yok pazar gelir bizi bulur. Karadeniz\'de veya Ordu\'da fındık tarımı ile uğraşmak çok zor. Her ne yapıyorsak Karadeniz\'de beden gücüyle yapıyoruz. Karadeniz ekonomisini biz kadınlar elimizde tutuyoruz. Karadeniz kadınları o zor doğa koşullarına rağmen çok çalışkandır, üretkendir, kendi ürettiklerini satarlar, kullanırlar, hiç boş durmazlar. \" \"FERRERO BİZİM ARKAMIZDA DURUP, HAKKIMIZI SAVUNSUN\" Düzce Akçakoc\'dan gelen fındık üreticisi Serpil Yavuz ise 20 dönüm fındık bahçesi olduğunu ve hava koşulları iyi olduğu takdirde yılda 5-6 ton fındık ürettiğini belirtti. Yavuz, \"İstanbul ziyaretimiz çok iyi geçti. Bu kurumun devamlı arkamızda olmasını istiyoruz. Yani bizim hakkımızı savunsun. Bizi mağdur etmeden çok istemiyoruz emeğimizin karşılığını alalım yeter. İyi ki Karadenizliyim, çiftçi olduğum için çok şanslıyım. İyi ki köyde doğmuşum, köy hayatını biliyorum\" dedi. Ferrero yaklaşık 50 yıldır, Türk fındığını hammadde olarak kullanıyor ve fındıkta “sürdürülebilirlik bilinci” yaratmak için 2012 yılında başlattığı Değerli Tarım Programı kapsamında 100 kişiyi aşkın saha ekibiyle Sakarya, Zonguldak, Düzce, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’da, tarımsal ve sosyal iyileştirmelerden oluşan “Değerli Tarım Standartlarını” paydaşlarımıza aktarıyor. Bugüne dek, Değerli Tarım ekipleri günde ortalama 600 bahçe ziyaret etti ve 260 bin dekar araziye ve 17 bin çiftçiye ulaştu. Değerli Tarım’da temel hedef ise elde edilen yüksek verim ve kaliteyle, çiftçilerin gelir seviyesini arttırmak ve sosyal standartlarını iyileştirmek. (FOTOĞRAF-VİDEO)