(Görüntülü Haber) Ferhat'ta karnesini aldı tek istediği bir "kalp"....

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- IĞDIR’da 2.5 yıl önce birden bire fenalaşan,gittiği merkezde ağır kalp yetmezliği teşhisi konan ve 18 gün yoğun bakımda tutulduktan sonra sevk İstanbul’da suni kalp takılan 13 yaşındaki Ferhat Sayan\'da karne heyecanı yaşadı.Karnesi pekiyi olan küçük Ferhat\'ın istediği karne hediyesi ise arkadaşları ile koşup oynayabileceği sağlıklı bir kalp... 4 küçük çocuğunu Iğdır\'da babasına bırakıp oğluna İstanbul\'da şifa arayan Suna Sayan ise \" Elektrikler kesilince Ferhat\'ın suni kalp cihazının pillerini camii veya markette şarj ediyoruz..Oğluma biran önce kalp bulunmasını istiyorum\" diyor.. 2,5 YILDIR KALP BEKLİYOR Oğlunun hastalığı ile eşini ve 4 çocuğunu Iğdır’da bırakan anne Suna Sayan umutla kalp beklediklerini belirtirken küçük Ferhat “Ben kalp istiyorum, koşup oynamak istiyorum” diyor. Uzun süredir suni kalp cihazı ile yaşama bağlanan oğlunu sırtında taşıyarak hastaneye götüren çaresiz anne Suna Sayan, sorunlarının büyük bölümünün çözüldüğünü tek umutlarının bağış olduğunu anlattı. Iğdır’ın merkeze bağlı Oba Köyü’nde 4’üncü sınıfa giden Ferhat Sayan’ın sürekli karın şikayeti üzerine anne ve babası onu Iğdır Devlet Hastanesi’ne götürdü. MR çekilmesine rağmen teşhis konulamayan küçük çocuk, Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Burada 9 gün yataklı tedaviye alınan Ferhat’a yine teşhis konulamadı. Taburcu edilince götürüldüğü evde fenalaşarak kusmaya başlayan çocuk, kiralanan araçta götürüldüğü Erzurum’da 18 gün yoğun bakımda tutuldu. Ferhat, İstanbul’daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Testlerin sonunda Ferhat Sayan’a suni kalp takılarak kalp nakli için beklenmesine karar verildi. 5 Mayıs 2016 tarihinde Çocuk Kardiyoloji Servisi’ne yatırılan Ferhat Sayan’a 2 ay sonra 19 Temmuz’da suni kalp takıldı. BABA 4 ÇOCUĞA BAKIYOR ANNE İSTANBUL\'DA FERHAT\'A ŞİFA ARIYOR Baba 4 çocuğu ile Iğdır\'da köyde yaşamını sürdürürken anne Suna Sayan, fenalaşabileceği belirtilen düzenli tetkikleri yapılması gereken en küçük çocuğu için İstanbul Avcılar’daki Tahtakale Mahallesi’nde küçük ve bakımsız bir evin zemin katında 350 TL’ye kiraladıkları evde kalmaya başladı. Anne Suna Sayan, “Nakil için sıradayız. Ne olur çocuğumuza nakledilecek bir kalp bulunsun” dedi. \"ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE SUNİ KALBİN PİLLERİNİ CAMİİ VEYA MARKETTE DOLDURUYORUZ\" 36 kilo ağırlığındaki oğlu Ferhat’ı çantadaki suni kalbi ile Siyami Hersek Hastanesi’nde EKG çekilmesi ve testler için götürmek için minibüs durağına kadar taşıdıktan sonra oradan otobüse bindirmek zorunda kalan Suna Sayan “Elektriklerin kesildiğinde suni kalbin yedek pillerini cami veya, markete götürüp orada doldurmak zorundayız” dedi. Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Iğdır’dan gelen anne ve oğlunun durumunu öğrenince evine giderek çaresiz anne ve oğlunun sorunlarını yerinde dinledi. Kaymakam Doğan, evde bakım hizmeti için Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi görevlilerinin evde tüm sağlık hizmeti vermesini ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığı ile gerekli maddi desteğin sağlandığını evde bakım ve engelli maaşı bağlandığını, hediye ettikleri tableti kullanabilmesi için internet de bağlattıklarını açıkladı. OĞLUNU SIRTINDA TAŞIMAKTAN KURTULDU İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Fenerbahçe taraftarı olan Ferhat Sayan’ın eğitimini sürdürebilmesi için Necdet Semker İlköğretim Okulu’ndaki Aygul Yunuzova’nın eve gelerek eğitimini sürdürmesini sağladı. Yıllar sonra yeniden ders kitapları ile buluşan Ferhat, karne heyecanını eve gelen Kaymakam Hulusi Doğan, Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi Abdülhaki İbrahim Ulusoy, Okul Müdürü Mehmet Çelik ve öğretmeni Yunuzova ile yaşadı. Karnesi ile birlikte hediyelerini alan Ferhat, “Tek dileğim kalp. Arkadaşlarımla oynamak istiyorum, köyümüze gitmeyi okuluma kavuşmayı çok istiyoum ama bu çantadaki kalple olmuyor.” dedi.