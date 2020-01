(Görüntülü Haber) Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado İkinci yarıda daha fazla katkı sağlayabilirim

Kişisel olarak gösterdiğim performanstan memnun değilim

Ligin ikinci yarısında en az 40 puanlık hedefimiz var

Çok daha güçlü ve istediğini bilen bir hale geldik

Hakan TARHAN - ANTALYA DHA

Fenerbahçe\'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, takımının Antalya\'da gerçekleştirdiği devre hazırlık kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımda daha fazla süre almak için çok çalıştığını belirten Soldado, Eğer şampiyon olacaksak ve kulübede oturmam gerekiyorsa ben buna razıyım. Ama daha çok gol atıp takıma daha fazla katkıda bulunmak istiyorum dedi.

Roberto Soldado\'nun açıklamaları şöyle;

ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ

İyi bir hafta geçiriyoruz. Böyle çalışmalara ihtiyacımız vardı. Çalışmaları en iyi şekilde sürdürüyoruz. 8 günlük bir devre arasını geride bıraktık. İkinci yarıda bizi bekleyen maçlar öncesi önemli çalışmaları sürdürüyoruz. Taktiksel ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hem kupa hem de ligde hedefimiz en iyi noktaya ulaşmak. Şampiyonluk istiyoruz ve sezonu lider olarak tamamlamak istiyoruz. Bunu da başaracak gücümüz var. Önümüzde 5 aylık süremiz var. Bu süreyi doğru hamlelerle geçirmek istiyoruz. İyi çalışıyoruz ve özgüvenimiz yüksek. İlk yarının son döneminde çok iyi bir performans sergiledik. Ligin ilk dönemine oranla şu anda oldukça iyi durumdayız.

BU TAKIMA GOL ATMAK İÇİN GELDİM

Kesinlikle kişisel olarak gösterdiğim performanstan memnun değilim. Ben buraya oynamaya ve önemli olmaya geldim ama şu ana kadar bunu başaramadım. Daha fazla süre alabilmek için çalışmalarımı sürdürmeye gayret göstereceğim. Herkes sahada olup takımı için önemli olmak ister. Hocamızın da değişiklik kararlarına saygılı olmak gerekiyor. Takım çok iyi gidiyordu. Janssen oynuyordu ve iyi sonuçlar alıyorduk. Kişisel çıkarlarımızı takımın önüne koymamalıyız, kişisel gayret göstermeliyiz. İkinci yarıda daha fazla katkı sağlayabilirim. Eğer şampiyon olacaksak ve kulübede oturmam gerekiyorsa ben buna razıyım. Ama daha çok gol atıp takıma daha fazla katkıda bulunmak istiyorum. Bu takıma gol atmak için geldim. Adaptasyon sürecini atlattığımı düşünüyorum.

LİGİN İKİNCİ YARISINDA EN AZ 40 PUANLIK HEDEFİMİZ VAR

Sezon başında yeni bir takım oluşturuldu. Çok fazla yeni transfer yapıldı. Birçok oyuncu ayrıldı. Bu nedenle biraz uyum süreci konusunda zorluklar yaşandı. Yeni takım arkadaşlarımızı tanımak zorundaydık. Ancak ilk yarının son 1,5 aylık döneminde her şey daha fazla rayına oturdu. Zamanla özgüvenimiz arttı ve kendimizi daha iyi geliştirerek iyi sonuçlar aldık. Ligin ikinci yarısında en az 40 puanlık hedefimiz var. Umarım bu 40 puanı alarak hedeflerimize ulaşırız.

BURADA ÇOK GÜZEL BİR ORTAM VAR FUTBOL ANLAMINDA

Futbolu taktik anlamda saha içindeki durum anlamında değerlendirirsek, İspanya\'da Türkiye ligi çok fazla izlenen bir lig değil. Zaman zaman bazı maçların görüntülerini televizyonda izleyebiliyorduk. Ancak televizyonda izlemekle burada bulunmak aynı durum değil. Türkiye\'deki futbol atmosferi, gelen her yabancıyı olumlu anlamda şaşırtıyor olabilir. Burada çok güzel bir ortam var futbol anlamında. Bu işteki en güzel şey taraftarlara keyif vermektir. Umuyorum, taraftarların bu desteği sezon sonuna kadar devam eder.

ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE İSTEDİĞİNİ BİLEN BİR HALE GELDİK

Sezon başında çok zorlandık. Oynadığımız ilk karşılaşmalarda ulaşmamız gereken seviyeye ulaşamadık. Maç kazanma anlamında zorluklar yaşadık ve kafalarda soru işaretlerinin olduğu bir dönemdi. Sonrasında birlikte oynamayı başardık ve kafa olarak daha güçlü hale geldik. Çok daha güçlü ve istediğini bilen bir hale geldik. İlk maçımız Göztepe maçı olacak. Geçtiğimiz 1,5 aylık performansı tekrar göstermek istiyoruz. Göztepe maçından itibaren sezon sonunda şampiyonluk için ne kadar istekli olduğumuzu göstereceğiz.

ENES ÇOK MÜTEVAZI VE ÇALIŞKAN BİR OYUNCU

Enes\'le 3 hafta beraber idman yapma fırsatımız oldu. Fizik anlamında çok güçlü. Her iki ayağıyla gol atabilen bir oyuncu. Yeni bir lige geldi ve adaptasyon sürecini Levante\'de kiralık olarak geçirdi. Geri döndü ve Villarreal\'de 1 gol attı. Çok mütevazı ve çalışkan bir oyuncu. Büyük bir kulüpte, Villarreal\'de oynuyor. Bundan daha iyi bir gelişim olamaz herhalde.

CENK\'E İNGİLTERE\'DE BAŞARILAR DİLİYORUM

Kesinlikle Cenk\'in de bir adaptasyon sürecine ihtiyacı olacaktır. Oraya uyum sağlamak kolay değil. İngiltere\'de oynadığım dönemde ben de bunu yaşadım. O\'na İngiltere\'de başarılar diliyorum. Özellikle işler iyi giderse çok keyif alacağı bir ligde forma giyecek.