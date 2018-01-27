(Görüntülü Haber) Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği\'nin borç alacak farkının 277 milyon 988 bin 720 lira olduğu açıklandı. Fenerbahçe Kulübü Kongre Üyesi Doğan Yeşin, Faruk Ilgaz Tesisleri\'ndeki Yüksek Divan Kurulu ocak ayı olağan toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği\'nin denetim kurulu raporunu okudu. Derneğin mevcut ve alacaklarının 33 milyon 826 bin 762 lira olduğunu ifade eden Yeşin, borçlar toplamının 311 milyon 826 bin 762 lira olduğunu açıkladı. Yeşin, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği\'nin borç alacak farkının 277 milyon 988 bin 720 lira olduğunu kaydetti.