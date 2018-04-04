(Görüntülü Haber) Fenerbahçeli Soldado, otizmli tenisçi ile gösteri maçı yaptı

\'\'Beni en fazla strese sokan maça şimdi çıkacağım\'\' Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Türkiye\'nin otizmli ilk lisanslı tenisçisi Burak Erdoğan ile birlikte korta çıktı. Büyük Kulüp\'teki etkinlik kapsamında İspanyol santrfor, 29 yaşındaki Burak Erdoğan ile tenis oynadı. Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Roberto Soldado, \'Bu önemli günün farkındayım. Çok çalışacak lisans alacak düzeye gelmiş bir arkadaşımız var. Onun çabasını görmek bizim için mutluluk verici. Bazı acılar tek başına kaldırılmıyor. Buraya gelerek bilinci artırmak istiyorum. Hayatta kesinlikle hiçbir sınır yoktur. Bu yönde hayatımızı sürdürmemiz lazım. Hiçbir sınırımız yok, her şeyi başarabiliriz dedi. \'\'BENİ EN FAZLA STRESE SOKAN MAÇA ŞİMDİ ÇIKACAĞIM\'\' Soldado daha önce de tenis oynadığını ifade ederek, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı basketbol videosunun sorulması üzerine, \'\'Hayatımda beni en fazla strese sokan maça şimdi çıkacağım. Biraz tenis oynadım. Özellikle yazları arkadaşlarımla oynuyorum. Uzun zamandır oynamıyordum. Yarından itibaren tamamen futbola odaklanacağım\'\' diye konuştu. Türkiye\'nin otizmli ilk lisanslı tenisçisi Burak Erdoğan ise, Merhaba, Soldado\'yla tenis oynamak istiyorum. En büyük Fenerbahçe ifadelerini kullandı. BENER ERKORUR \'\'BURAK TURNUVALARA KATILARAK OTİZMİ TEMSİL EDİYOR\'\' Burak Erdoğan\'ın antrenörü Bener Erkorur da şu ifadeleri kullandı Türkiye\'de 10 kişiden 8\'i otizmi bilmiyor. Burak\'la 2000 yılında hikayemiz başladı ve kurduğumuz hayale aşık olduk. O da Burak\'ın tenis oynamasıydı. Türkiye\'nin otizmli ilk lisanslı tenisçisi. Turnuvalara katılarak otizmi temsil ediyor. Türkiye\'de 800 bin üzerindeki otizmliye de umut oluyor. Fenerbahçe Kulübü\'ne ve Soldado\'ya çok teşekkür ederiz. Belki bu organizasyon sayesinde yüzlerce otizmli çocuk tenis oynayacak ve hayata katılıyor. Yapılan açıklamaların ardından Soldado ile Burak, korta çıkarak tenis oynadı. Gösteri maçından sonra ikili hatıra fotoğrafı çektirdi.