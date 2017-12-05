(Görüntülü Haber) Fenerbahçe'de Bursaspor mesaisi başladı

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe, Süper Lig\'in 15\'inci haftasında cuma günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk yarım saati basına açık olan antrenmanda, tedavileri süren Fernandao, Soldado ve Janssen de yer aldı. Soldado ve Janssen ilk bölümde takımla birlikte yer alırken, çalışmanın ikinci bölümünde yıldız oyuncular salonda çalıştı. Koşu çalışması ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5\'e 2 top çalışmasıyla devam etti. Antrenman daha sonra basına kapalı devam ederken, taktik çalışmasına geçildi. Antrenmanın bir bölümünde geçen hafta cezalı olması sebebiyle oynayamayan Janssen kulüp doktoru ile bir süre sohbet etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü\'nce, \'Polis Candır\' projesi kapsamında Üsküdar Yıldırım Beyazıt Ortaokulu öğrencileri, antrenman öncesinde futbolcularla bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman da, tesislere gelen polislerle bir müddet sohbet etti.