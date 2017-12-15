(Görüntülü Haber) Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Doğan: "İstanbul'da oynamak büyük avantaj"

\"Seyircinin hepsinin bir holigan olarak değerlendirilmesi ve bu şekilde muamele yapılması çok yanlış\" SERCAN SAPANATAN-OLGUCAN KALKAN/İSTANBUL,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, İstanbulspor ile eşleşti. Kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan, \"Karşılaşmaları İstanbul\'da oynamak büyük avantaj. Kupayı alacak gücümüz var\" dedi. İstanbulspor\'un geçmişi olan bir kulüp olduğunu belirten Metin Doğan, \"Maçları İstanbul\'da oynayacak olmak büyük avantaj. Bizim hedefimiz her daim şampiyon olmak. Bu turu geçecek, kupayı alacak gücümüz var ve bu maçın seyir zevki yüksek olacak\" şeklinde konuştu. \"TARAFTARLARIN CAM FANUS İÇİNE ALINMASI GERÇEKTEN KÖTÜ\" Deplasman takımları için fiziki şartların çok kötü olduğunu ifade eden Doğan, \"Deplasmana giden seyircilerimiz için fiziki şartlar çok kötü. Ses sistemlerinin kötü olması ve bazı sıcak iklimi olan yerlerde taraftarların cam fanus içine alınması gerçekten kötü. TFF merdiven boşluklarına gösterdiği hassasiyeti keşke bu tarz durumlarda da gösterse. Bunlara bir önlem alınması lazım. Bizim deplasmana giden taraftarımızın burnunun dahi kanamasını istemiyorum. Fenerbahçe, Anadolu\'da gittiği her yere bereket ve ivme getirmiştir. Giden seyircinin hepsinin bir holigan olarak değerlendirilmesi ve bu şekilde muamele yapılması çok yanlış\" ifadelerini kullandı.