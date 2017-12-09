(Görüntülü Haber) Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman Takımımız şampiyon olacak

Oyun gücünün de geliştiğini görmek beni mutlu etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Bizim takımımızın şampiyon olacağını, şampiyonluğu çok istediğini ve şampiyonluk için kapasitesinin olduğunu söylüyorum dedi.

Kocaman, Süper Lig\'de Bursaspor\'u 1-0 yendikleri maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 3 maçı kazanarak Bursa\'ya geldiklerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, 4. maç zor olmaya çok aday bir maçtı. Son 7 haftada mağlup olmamanın ötesinde 15 puan toplamış bir takım, kendi sahasında tutkulu, coşkulu bir seyircisi var. Bunların ötesinde en önemli tarafı ligdeki organize takımlardan bir tanesi. Organizasyon zaafı olan ligimizin organize takımlarından. Savunmada ne yapacaklarını biliyorlar. İleri çıkışları planlı, son derece organize ve isteyen bir takımla oynadık. Bizim tarafımızdan da oyun yapılarına bakıldığı zaman oyunun kontrolünün daha fazla bizde olacağı, üçüncü bölgede büyük ihtimalle oyunu sürdürebileceğimiz, öne geçme ihtimalimizi de içinde barından bir oyun olarak görülüyordu. Sezonun bu döneme kadar geçen döneminde en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesini çözmeye yardımcı olabilecek bir maçtı. Öne geçmeyi başarabilirsek bunu nasıl sürdürebileceğimizdi. Bugünkü oyunun en önemli kazanımı bu oldu. Öne geçmeyi başardık. Golden sonra da kendi oyunumuzu oynamaya çaba göstermemiz, ısrarlı olmamız galibiyet kadar değerliydi. Bizi bir adım daha yukarıya çıkarabilecek bir artı olarak hanemize yazmamız gerekiyor diye konuştu.

OYUN GÜCÜNÜN DE GELİŞTİĞİNİ GÖRMEK BENİ MUTLU ETTİ

Maça çıkarken oyuncularla konuştuğu en kötü senaryonun maç içindeki oyunun kontrolü kendilerindeyken yapacakları top kayıpları olduğuna işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, Bunlarla beraber hızlı ataklar, seyircinin oyuncularla bütünleşmesi ve bizim kendi oyunumuzu dağıtmaya doğru götürmesiydi. İlk 10-15 dakikalık periyotta kontrol bizde gibi görünmesine rağmen aynen bunu yaşadık ve seyirci gerçekten oyuncuları etkili bir şekilde itmeye başladı. Bu da bütün oyun düzenimizin ilk yarıda sağlıklı olmamasına sebep oldu. Zaman zaman oyununun kontrolünü elimize aldık. İkinci yarıya nispeten bunları düzeltme umuduyla girdik. İkinci yarı rakip kaleye daha kolay gitmeye başladık ve golü bulduk. Golden sonra da doğru oyunu oynayarak maçı bitirmeyi başardık. Kazanmanın ötesinde oyun gücünün de geliştiğini görmek beni mutlu etti şeklinde konuştu.

ISRARLI DAVRANIŞLARIMIZ MEYVESİNİ VERDİ

Bursa tribünleri için \'Stadyumda harika bir futbol atmosferi vardı\' ifadelerini kullanan Aykut Kocaman, Futbol yorumcularının beklentilerinin aksine taktik anlamda, saha yerleşimi, çıkışlar, geri dönüşlere bakıldığında iki takım da çok doğru şeyler yaptı. Bu doğrular fazla olduğu zaman da planlı ve düzenli oyun iki taraf adına da doğru oluyor. Doğal olarak da gol yollarında sıkıntı oluşturabiliyor. Bursa seyircisi birkaç zamandır aynı bizim taraftarımız gibi takımdan ayrı duruyordu ama iyi bir puan serisiyle beraber son derece tutkulu ve coşkulu halini sahaya yansıttı. Bu bizim oyunu kontrol etmemizi sekteye uğratabilirdi. Bu anlamda baktığınızda sahaya ilettiği enerjiyle ilk yarıda etkili oldular. İkinci yarı bir şeyleri yapma konusunda ısrarlı davranışlarımız meyvesini verdi açıklamasını yaptı.

BU HARİKA ATMOSFERDE BU DURUM HOŞ DEĞİL

Bursaspor taraftarlarının kaleci Volkan Demirel\'e yönelik tepkilerinin sorulması üzerine ise Kocaman, Taraftarın eline ne geliyorsa sahaya atması doğru değil. Oyuncuların da bunlara karşı reaksiyon vermemesi lazım. Bu harika atmosferde bu durum hoş değil. Bugün harika bir taraftar vardı. Bugünkü maçı belki bu kadar zorlanmadan kazanmayı başarabilirdik ama bu yüksek enerji takımı hep diri tuttu. Taraftar ve takım bütünlüğü buralarda ortaya çıkıyor diye konuştu.

BURSASPOR BAŞKANI İLE BERABER HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ

Maç sonrası Bursaspor Başkanı Ali Ay, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe\'yi görmediğini söyledi şeklindeki soruyu yanıtlayan Kocaman, Bursaspor Başkanının ne söylediğini bilmiyorum ama futbol için değerlendirmesini de bir değerlendirmesinde fayda var gibi gözüküyor. Ben doğru oyunla ilgilenmeye çalışıyorum. Doğru oyunu daha ısrarlı tekrarlamaya çalışmakla ilgileniyorum. Ben bizim takımımızın şampiyon olacağını, şampiyonluğu çok istediğini ve şampiyonluk için kapasitesinin olduğunu söylüyorum. Çok anlamsız puanlar yitirdiğimizi de biliyorum. Bu seri nereye kadar sürer Allah bilir. Diğer tarafları Bursaspor Başkanı ile beraber hep birlikte göreceğiz ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman, Janssen\'in sakatlığı hakkında ise yarın bilgi alınabileceğini kaydetti.