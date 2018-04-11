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Spor

(Görüntülü Haber)  Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

11 Nisan 2018 20:05

 

 

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.


 

Samandıra Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler basına açık bölümde 5\'e 2 ısınma hareketleri ve toplu çalışma gerçekleştirdi.


 

Sarı-lacivertli ekipte sağ arka adalesine darbe alan Alper Potuk bugün yapılan idmanda yer almazken yarınki çalışmada takıma dahil olacak. Sakatlığı son bulan ve geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlayan Janssen\'in ise Sivasspor maçında büyük ölçüde oynaması bekleniyor.


 

Öte yandan Fenerbahçe\'nin idmanını Çekmeköy Fenerbahçe Şubesi Yöneticileri ile Hilal Karedeniz Eğitim Kurumları\'ndaki otizmli vatandaşlar da izledi.


 

 

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