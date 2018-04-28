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Spor

(Görüntülü Haber) Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına Vefa Küçük seçildi

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağan Toplantısı'nda Vefa Küçük , 283 oy alarak yeniden başkan seçildi

28 Nisan 2018 19:15

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağan Toplantısı\'nda Vefa Küçük , 283 oy alarak yeniden başkan seçildi. Sarı-lacivertli kulüpte Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına mevcut Başkan Vefa Küçük ile Ufuk Aydın aday oldu. Vefa Küçük kullanılan 296 oyun 283\'ünü alarak yeniden Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına seçilirken, diğer aday Ufuk Aydın 13 oy aldı. Vefa Küçük yaptığı açıklamada, \'\'Değerli arkadaşlarım mutluyum, 3 sene daha hizmet edeceğim. Beni yeniden bu göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Önemli olan Fenerbahçe\'nin kazanmasıydı. Öteki arkadaş da seçilseydi değerli hizmetler verirdi. Demokratik bir yarış yaptık. Hepinizden Allah razı olsun, kazanan Vefa Küçük değil, Fenerbahçe kazanmıştır\'\' dedi.

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