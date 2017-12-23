(Görüntülü Haber) Fenerbahçe, Konya'da coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe, yarın oynayacağı Atiker Konyaspor maçı için Konya\'ya geldi. Sarı-lacivertli takımı, havalimanında coşkulu taraftar karşıladı. Meşalelerin yoğun dumanını nedeniyle futbolcu ve yöneticiler güçlükle takım otobüsüne binebildi.

Fenerbahçe, yarın saat 19.30\'da Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım eşliğindeki kafile, akşam saatlerinde özel uçakla Konya\'ya geldi. Sarı-lacivertli takımı havalimanında coşkulu bir taraftar karşıladı. Teknik direktör Aykut Kocaman\'a, Fenerbahçe Taraftarlar Derneği tarafından çiçek hediye edildi. Taraftarın yaktığı meşaleler nedeniyle oluşan yoğun dumanın havalimanın içini de sarması üzerine futbolculardan ve yöneticilerden bazıları güçlükle otobüse binebildi. Kafile, havalimanından ayrılırken bazı taraftar \'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon\' diye tezahürat yaptı. Sarı-lacivertli ekip, havalimanından ayrılıp, kamp yapacağı otele geçti.