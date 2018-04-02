T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Fenerbahçe, Kayseri'de

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)    Spor Toto Süper Lig'de yarın Kayserispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi

02 Nisan 2018 00:58

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) 


 

Spor Toto Süper Lig\'de yarın Kayserispor\'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri\'ye geldi. Havaalanındaki taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci hafta kapanış karşılaşması için Fenerbahçe Kayseri\'ye geldi. Sarı-lacivertli yönetim, teknik kadro ve futbolcular Erkilet Havaalanı\'nda çiçeklerle karşılandı. Kafile güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. Kayserispor ile Fenerbahçe yarın 20.00\'de Kadir Has Stadı\'nda karşılaşacak.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA    Spor Toto Süper LigKayserisporFenerbahçe KayseriHavaalanındakiSpor Toto Süper LigSarılacivertliErkilet HavaalanıKafileFenerbahçeKadir Has Stadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24