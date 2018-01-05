T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da başladı

Hakan TARHAN-Antalya-(DHA) Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Fenerbahçe ligin ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde başladı

05 Ocak 2018 16:28

Hakan TARHAN-Antalya-(DHA) Süper Lig\'in ilk yarısını 33 puanla 3\'üncü sırada tamamlayan Fenerbahçe ligin ikinci yarı hazırlıklarına Antalya\'nın Belek bölgesinde başladı. Sarı Lacivertliler konakladığı otelin sahasında sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşu çalışmalarıyla başladılar. Daha sonra pas çalışmasına geçen Sarı Lacivertliler antrenmana çift kale maçla devam ettiler. Antrenmana izinli olan Giuliano de Paula, Josef de Souza ve Mauricio Isla katılmazken bu isimlerin kampa akşam saatlerinde katılacağı belirtildi. Kontrol ve rehabilitasyon antrenmanı yapan Mehmet Ekici, İsmail Köybaşı, Nabil Dirar ve Vincent Janssen de çalışmada yer almadı. Aykut Kocaman\'ın kararı ile kendilerine takım bulmaları için izin verilen Ozan Tufan ve Robin van Persie\'nin olmadığı kampta altyapıdan Serhat Kot, Ahmet Oytun Özdoğan, Tarık Çetin ve Batuhan Yılmaz da takımla çalıştı. Fenerbahçe günün ikinci antrenmanını akşam 18:00\'de basına kapalı olarak gerçekleştirecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan TARHANAntalyaDHA Süper LigFenerbahçeAntalya BelekSarı LacivertlilerTeknikAykut KocamanDahaAntrenmanaGiulianoPaula JosefSouzaMauricio IslaKontrolMehmet EkiciKöybaşı Nabil DirarVincent JanssenOzan TufanRobin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24