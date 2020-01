(Görüntülü Haber) Fenerbahçe Doğuş'da medya günü etkinliği yapıldı (1)

HAKAN TARHAN - İSTANBUL / DHA Zeljko Obradoviç: \"Gittiğimiz her yerde savaşacağız\" Ozan Balaban: \"17 yaşındaki oyuncumu NBA ya da Amerika\'daki üniversite elini kolunu sallaya sallaya buradan alıp götürürken FIBA\'nın da bize destek olması lazım\" Sinan Güler: \"Euroleague şampiyonluğunu kazanmış bir takımın tekrar bu başarıya ulaşması için mücadele edeceğim\" Fenerbahçe Doğuş takımı oyuncuları ve koç Zeljko Obradovic, Ülker Salonu\'nda düzenlenen medya gününe katıldı. Sarı lacivertlilerin teknik patronu Obradovic, takımdan ayılan Bogdanovic ve Udoh\'a verdikleri katkılar için teşekkür ederken şunları söyledi; \"Yeni oyuncularımız var. Yönetim kurulu ve başkanımızın desteğiyle çok iyi durumdayız. Bizim planımız hazır. Zorlu bir süreç olacak bu sezon. Son Avrupa şampiyonuna daha farklı olacaktır takımlar. Bu da işimizi daha da zorlaştıracak.\" Bu sene Final Four\'un Belgrad\'da düzenleneceği hatırlatılan Sırp teknik adam, \"Nerede olursa olsun her zaman bizim hedefimizde olacak. Bu takım herkesle mücadele edecek şekile hazırlandı. Gittiğimiz her yerde savaşacağız\" şeklinde konuştu. FIBA ile Euroleague arasındaki maç takvimi krizine değinen Obradovic, \"Çok basit aslında. Oyuncu bir kulüple kontrat imzalıyor. Zorunlukları antrenmanda ve maçlarda bulunmak. Bu net\" dedi. Fenerbahçe Doğuş\'un Galatasaray\'dan transfer ettiği Sinan Güler ise, \"Euroleague şampiyonluğunu kazanmış bir takımın tekrar bu başarıya ulaşması için mücadele edeceğim\" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Doğuş\'a transfer hikayesine de değinen Sinan, \"Obradovic ile transfer öncesi bir kere telefonda görüştük. Takımla alakalı zaten söylenecek şeyleri söyledi ve nasıl takımda rol alacağımı konuştuk\" dedi. Fenerbahçe taraftarı önüne çıkacağı için heyecanlı olduğuna değinen Sinan sözlerine şöyle devam etti; \"Taraftarlar için en net söylenecek şey, geçen sene ki başarıla devam ettirmek için herkes en iyisini ortaya koyacak. Herkes taraftarın önüne çıkacağı için heyecanlı.\" FIBA ile Euroleague çekişmesini de değerlendiren Sinan, \"Birbirlerine takvim sunuyorlar. Umuyorum FIBA ve Euroleague oyuncuların da masaya dahil olduğu bir ortamda, herkesin çıkarların konuşulduğu bir ortam oluşturur. Böylece hem kulüp hem de milli takımları daha yükseğe çekecek bir düzen ortaya koyarlar\" şeklinde konuştu. Melih Mahmutoğlu da şunları söyledi; \"Güzel geçiyor her şey şimdiye kadar. Hazırlık maçları istediğimiz gibi geçti. İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtmaya başardık. Tam takım olarak çok fazla idman yapacak durumumuz olmadı ama ona rağmen hazırlık maçlarımız istediğimiz gibi geçti. Heyecanlıyız, önümüzde Cumhurbaşkanlığı Kupası var sezona kupa ile başlamak istiyoruz. İnşallah herkes için güzel bir sezon olur. Arka arkaya bu başarıların gelmesi gerekiyor. Bizim için tabi daha zor olacak. Gelen takımların hepsi Euroleague şampiyonluğu için gelecekler çok farklı şekilde oynuyorlar. Biz de bunu koruyacak güçteyiz Giden oyuncular Fenerbahçe için her şeyi yaptı gelen oyuncular da her şeyi yapacaktır. Herkes bu formanın ağırlığının farkında. Dediğim gibi herkes Fenerbahçe forması altında her zaman şampiyonluk hedefi ile sezona başlanır. Biz de o şekilde başladık ve böyle devam etmesini istiyoruz. Ben oyuncu olarak en doğru seçim olur. Oyuncular her iki tarafta da oynamayı başarabilir. En sağlıklı karar ne olacaksa çünkü her oyuncu hem kulübünde Euroleague\'de oynamak ister hem de Tük milli forması altında oynamak ister.\" Fenerbahçe Basketbol Şubesi sorumlusu yönetici Ozan Balaban yeni sezonun tüm takım takımlara hayırlı olmasını dilediğini söyledi. Balaban, \"Bu sezon giden oyuncularımız oldu, gelenler de var. Gidenlerin yeri dolar ya da dolmaz, her bir oyuncunun ayrı bir kıymeti var. Bu sene sezona iyi başlamak istiyoruz.\" dedi. Yeni sezondaki hedeflerine değinen Ozan Balaban sözlerine şöyle devam etti. \"Başkanımız ve yönetim kurulumuz geniş bir kadro kurdu. Hedefimiz Belgrad. Kendimizi oraya attıktan sonrasına bakacağız. Fenerbahçe\'nin hedefi her zaman Final-Four ve şampiyonluk\" ifadelerini kullandı. Yeni sezon öncesi FIBA ile Euroleague arasında yaşanan maç takvimi konusunda düşüncelerini anlatan Balaban, \"Oyunculardan ziyade kulüp olarak bizim tutumumuz önemli. Tabii ki biz Türk\'üz ve bu ülkenin evlatlarıyız. Bu yüzden önceliğimiz her zaman Milli Takım. Ama bunun yanında da Euroleague\'in ortağıyız. FIBA\'nın burada eşit davranması lazım. Biz kendi oyuncularımızı Milli Takım\'a yollarken, NBA\'deki oyuncuların da buraya gelmesi lazım. Benim 17 yaşındaki oyuncumu NBA ya da Amerika\'daki üniversite elini kolunu sallaya sallaya buradan alıp götürürken FIBA\'nın da bize destek olması lazım. FIBA işe sadece işine geldiğinde gelelim, işine gelmediğinde karışmayalım mantığıyla bakarsa bu iş yürümez. Tabii ki oturup değerlendireceğiz. Federasyonumuz FIBA ile imza attılar oyuncuların gitmesi konusunda. Cuma günü Euroleague\'le bir toplantımız var. Başkanımız ve hocamızla değerlendireceğiz. Tabii ki önceliğimiz Milli Takım ama kendi menfaatlerimizi de koruyacağız\" şeklinde konuştu. Çözüm için Euroleague yönetiminin bir adım attığını belirten Ozan Balaban bu durumdan en çok Fenerbahçe\'nin etkileneceğini söyledi. Balaban, \"Euroleague maçlarının olduğu gün milli takım maçları var. Oturup konuşacağız. Egehan\'ı da eklediğimizde 10 tane milli oyuncumuz var. Milli Takım\'a oyuncu gidecekse Euroleague olarak buna ortak karar vermemiz lazım. Bunun yanında FIBA\'nın da NBA\'de oynayan oyuncuların aynı takvimde geleceğini garanti etmesi lazım. FIBA\'nın NBA\'e bir yaptırımı yok. Onlar istediği tarihte oynuyor. Tek taraflı olmaz bu iş. NBA\'deki milli oyuncular da gelsin ve hepimiz gönderelim oyuncularımızı\" şeklinde konuştu.