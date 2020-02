(Görüntülü Haber) Fenerbahçe Doğuş, 2'inci Euroleague kupasına kilitlendi (4)

Ozan Balaban: \"Fenerbahçe\'nin 2 Milyar borsa değeri varken 3 Temmuz yaşandı\" Maurizio Gherardini \"4. Yılda 4. Kez Final Four\'a kalmak çok önemli\" \"İlk Final-Four\'um 1992 yılındaydı\" Zeljko Obradovic: \"Oyuncuların iyi işleriyle buradayız\" \"Bizim işimizde motivasyon çok önemli\" \"Çok sayıda Fenerbahçe taraftarı bekliyoruz\" \"Bu seviyelerde olmak için çok çalışıyoruz\" \"Datome çok iyi bir koç olabilir\" Melih Mahmutoğlu: \"Hedefimiz arka arkaya Euroleague\'i kazanmak\" \"İnşallah uzun seneler hizmet ederim\" Luigi Datome: \"Bütün gazeteciler sakalımla ilgili soru soruyor\" Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe Doğuş, Euroleague Sırbistan\'ın Belgrad şehrinde oynanacak Final-Four öncesinde basınla buluştu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda düzenlenen organizasyona Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Basketbol Şubesi\'nden Sorumlu Asbaşkan Ozan Balaban, Takım Kaptanları Melih Mahmutoğlu ve Gigi Datome ile Genel menajer Maurizio Gherardini basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe\'nin her zaman Final-Four\'da olmayı hedefleyeceğini ifade eden Basketbol Şubesi\'nden Sorumlu Asbaşkan Ozan Balaban, \"Bugün basketbol şubesi buradaysa, bu 20 yıllık tecrübe ve projenin sonu. Aliço anlatıyor ve eskiden ilk kim duş alacakmış diye kavga çıkıyormuş. Aziz Yıldırım, 2 yıl önce takımın hedefini koymuştu. Sponsorluklar çok önemli ve böyle olduğu zaman çıtayı yükseltiyorsunuz. Ben Türk Bayrağı taşıyan her kulüp için sponsorların basketbola yönelmesi için davet ediyorum. Bizim sponsorumuzla bir sıkıntımız yok. Fenerbahçe her zaman Final-Four\'da olmayı hedefleyecek\" dedi. \"FENERBAHÇE\'NİN 2 MİLYAR BORSA DEĞERİ VARKEN 3 TEMMUZ YAŞANDI\" Fenerbahçe\'nin futbolda da iyi yönetildiğini belirten Balaban, \"Buradaki tecrübe futbolda da var. Ben hocasından başkana kadar futbol takımının iyi yönetildiğini düşünüyorum. Futbolda bazen talihsizlikler daha fazla oluyor. Avrupa\'da ilk 10 kulübün arasına çıkmanız daha zor. 2 Temmuz 2011\'de Fenerbahçe\'nin 2 Milyar borsa değeri varken, Sevilla derecesinde bir kadro değeri varken, 3 Temmuz süreci yaşandı. Futbol şubesinin de çok iyi yönetildiğini düşünüyorum. Benim burada 2 patronum var. Birisi Aziz Yıldırım, diğeri Obradovic. Biz sadece işleri nasıl kolay hale getirebiliriz diye çalışıyoruz\" diye konuştu. MAURİZİO GHERARDİNİ \"4. YILDA 4. KEZ FİNAL FOUR\'A KALMAK ÇOK ÖNEMLİ\" 4\'üncü kez üst üste Final-Four\'a kalmalarının çok önemli olduğunu ifade eden Maurizio Gherardini, \"Sezonun son aktivitesine kalabilmek yılın çok iyi geçtiğini gösteriyor. İlk sene Sindirella, ikinci sene Prenses, üçüncü sene Kraliçe ve bu sene de Ana kraliçe olarak katılıyoruz Final Four\'a. Kelimelere dökmek kolay değil ama kimya oluşturmaya çalıştık. Koç\'la sahada, kulüp ve yönetime saha dışında bir kimya oturttuk. İçeride birbirimizi bağlayan önemli bağlar var\" ifadelerini kullandı. \"İLK FİNAL-FOUR\'UM 1992 YILINDAYDI\" Kariyerinin ilk Final-Four\'unun 1992 yılında olduğunu ifade eden Gherardini, \"Final-Four\'a kalmak her zaman çok özeldir. Her senenin çok özel anlamları var benim için. Fenerbahçe\'nin ilk Final-Four\'u önemliydi. Berlin\'de finale çıkıp kaybettik ve 3. Seferde kazandık. Hepsinin önemleri var. İlk Final-Four\'um 1992 yılındaydı. Sindirella takımım Benetton\'du ve son topta kaybettik. 25 yıl önceki bu durumda kupaya dokunurken kaybetmek istemiyorum ama böyle olmuyor. Önemli olan kaç kez gittiğiniz değil, tutkunun devam etmesi\" şeklinde konuştu. ZELJKO OBRADOVİC: \"OYUNCULARIN GÜZEL İŞİYLE BURADAYIZ\" \'Final-Four\'a tekrar katıldığımız için çok mutluyum ve bunun için oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum\' diyen koç Zeljko Obradovic, \"Geçen yıl takımımızdan ayrılanlar oldu. Bogdanovic, Udoh ve Antic bizim için çok önemli oyunculardı. Bu yüzden başkanımız, sponsorumuz, Ozan Bey ve Mauricio Bey\'le neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Şu ana kadar yaptığımız hamlelerin de doğru olduğunu görüyorum. Tekrar Final-Four\'a kaldık. Oyuncuların güzel işiyle buradayız\" dedi. \"BİZİM İŞİMİZDE MOTİVASYON ÇOK ÖNEMLİ\" Basketbolda motivasyonun önemine değinen tecrübeli koç, \"Bizim işimizde motivasyon çok önemli. Bunu anlayan oyuncuların olması çok özel. Her rakibin ekstra motivasyonla oynayacağını biliyoruz çünkü biz son şampiyonuz. Zalgiris çok iyi tanıdığımız kaliteli bir takım. Hocaları Jasikevicius. Ne zaman ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bütün verilerle şu anda sadece Zalgiris maçına hazırlanacağız\" diye konuştu. \"ÇOK SAYIDA FENERBAHÇE TARAFTARI BEKLİYORUZ\" Belgrad\'da çok sayıda Fenerbahçe taraftarı olmasını beklediğini ifade eden Obradovic, \"Aylar öncesinden taraftarların Belgrad\'a gitmeye hazır olduğunu biliyorum. O yüzden çok sayıda Fenerbahçe taraftarı bekliyoruz. Daha Final-Four\'a kalmadan bize olan güvenlerini gösterdiler. Zalgiris başkanıyla görüştüm ve oradan da çok taraftar gelecek. Aynı şekilde diğer takımlar da ciddi taraftar getirecek. Bildiğim kadarıyla birçok Sırp arkadaşım salonda olacak ve Fenerbahçe\'yi destekleyecek. Taraftarımızın bizi destekleyeceğini biliyorum ve bunu bilmek çok güzel. Bazen farklı şekilde oynayabiliyorsunuz ama motivasyon hep aynı olmalı\" şeklinde konuştu. \"BU SEVİYELERDE OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ\" Fenerbahçe\'nin daha önce kupayı üst üste kazanması gerektiğini belirten Obradovic, \"İlk sefer olması üzücü. Fenerbahçe gibi bir takım şu ana kadar nasıl böyle bir şeyi başaramadı. İlkler hep ilktir. Bu seviyeye gelmek için çok çalışıyoruz ve en gurur verici nokta, her yerde Fenerbahçe\'nin ne kadar büyük bir takım olduğu biliniyor\" ifadelerini kullandı. \"FİNAL-FOUR\'A KALDIKLARI İÇİN TEBRİK EDİYORUM\" Final-Four\'a katılmaya hak kazanan takımların arasında eski öğrencilerinin olduğu sorulması üstüne konuşan Obradovic, \"Onlar için çok mutluyum. Basketbolu ne kadar sevdiklerini ve ne kadar çok çalıştıklarını biliyorum. Tebrik ediyorum Final-Four\'a kaldıkları için. Şu anda 100\'den fazla eski oyuncum antrenörlük yapıyor ve bu da ne kadar yaşlı olduğumu gösteriyor. Bu nedenle yeni bir koç çıkana kadar beklemem gerekiyor\" dedi. \"DATOME ÇOK İYİ BİR KOÇ OLABİLİR\" 1991\'deki ilk Final-Four\'um çok önemliydi diyen tecrübeli antrenör, \"Bencteki oyuncular 22 yaş altıydı. Rakiplerimiz Jeventus. Milano ve Estudiantes\'ti ve bize kimse şans vermiyordu. Ancak basketbolda her şey mümkün. Yaşadığım tecrübelere bakınca herkesin şansının eşit olduğunu görüyorum. Datome\'nin de antrenör olma ihtimali var ve bence çok iyi bir koç olabilir. Basketbolu çok iyi anlıyor ve hızlı düşünüyor. Ama tabi Datome belki hayatında başka şeyler yapmak ister. O karar verecek\" açıklamasında bulundu. MELİH MAHMUTOĞLU: \"HEDEFİMİZ ARKA ARKAYA EUROLEAGUE\'İ KAZANMAK\" Üst üste 4\'üncü kez Final-Four\'a kaldıkları için gururlu olduklarını ifade eden Melih Mahmutoğlui, \"Bu sene arka arkaya 4. Final-Four\'umuz. Gurur duyuyoruz bu durumdan. Bundan sonraki hedefimiz arka arkaya Euroleague\'i kazanmak olacak. Mağlup olduğumuz maçlar oldu ancak ne kadar karakterli ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. En iyi şekilde hazırlanıyoruz ve inşallah kupayı kaldırarak döneriz\" şeklinde konuştu. \"İNŞALLAH UZUN SENELER HİZMET EDERİM\" Uzun süre takıma hizmet etmek istediğini ifade eden kaptan Melih Mahmutoğlu, \"Benim için çok özel hisler. Fenerbahçe\'de 5. Senem ve 3 senedir kaptanlık yapıyorum. Arka arkaya kupalar kaldırmak nasip oldu. İnşallah uzun seneler hizmet ederim. Fenerbahçe formasının ağırlığının farkındayım. En iyisini vermeye çalışıyorum ve hayatım boyunca da böyle olacak. Euroleague şampiyonlukları konuşuluyor. Arka arkaya kazanmamız gerekiyor. Takım buna çok hazır ve biz hala açız, şampiyon olmamış gibi hazırlanıyoruz. İnşallah kimsede sakatlık olmaz. Umarım formamızı en iyi şekilde temsil ederiz. LUIGI DATOME: \"BÜTÜN GAZETECİLER SAKALIMLA İLGİLİ SORU SORUYOR\" Geçen sene şampiyon olduklarında saçlarını kestirdiğini hatırlatılan Datome, \"Herkes söylenmesi gerekenleri söyledi. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum. Her sene Final-Four\'da olmak çok önemli. Ama asla yeterli değil ve bu başarıları tekrar etmek için elimizden geleni yapacağız. Bütün gazeteciler bana sakalımla ilgili soru soruyor. Geçen sene Pero Antic\'le olan bir iddiaydı bu\" diye konuştu.