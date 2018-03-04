(Görüntülü Haber) Fenerbahçe Doğuş - Galatasaray Odeabank maçının ardından (4)

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic: \"Takımı tebrik ediyorum\" Galatasaray Odeabank Başantrenörü Mahmuti: \"Çok fazla hücum ribaundu verdik\" Ata SELÇUK - İSTANBUL / DHA Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Galatasaray Odeabank\'ı 80-60 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, çok iyi oynamadıklarını ifade ederek, \"İlk yarıda biraz heyecanlıydık. Maçın başından sonuna kadar takımın mücadelesine devam etmesi güzeldi. Oyuncuların maç boyunca mücadele etmelerinden dolayı çok mutluyum\" dedi. 3. periyotta çok iyi oynadıklarını ifade eden Obradovic, \"Son çeyrekte ise her şey değişti. Çok mücadele eden bir takıma karşı oynadık. Bahane değil ama Madrid\'den dün sabah 9\'da döndük. Dün, takımı dinlendirdik ki bugün maça çıkabilelim. Önemli olan konsantrasyon sağlamamız. Oyuncular güzel reaksiyon gösterdi. Takımı tebrik ediyorum\" diye konuştu. Obradovic, 21 sayıyla kariyer rekoru kıran Ahmet Düverioğlu hakkında da, \"Ahmet\'e geçmişte de fırsat verdim. Ona güveniyorum. Onunla uzun uzun konuştuk. Ona, hedefinin ne olduğunu sordum. Çok çalışması gerektiğini ifade ettim. Çok çalıştığını da görebiliyoruz. Ahmet\'in performansından çok mutluyum ama sadece bir maçta bu kadar iyi olmak yetmiyor. Her zaman ve hiç bırakmadan çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Ben ona güvenmeye devam edeceğim\" yorumunu yaptı. GALATASARAY ODEABANK CEPHESİ Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti ise, 20 sayılık farkın oyunun genelini yansıtmadığını belirterek, \"Enerjimiz yettiği sürece oyunu kontrol ettik. Son çeyrekte yaşadığımız sıkıntılar vardı. Rakibe çok fazla hücum ribaundu verdik. Bunun sonucunda ikinci atışları değerlendirdiler. Düşük yüzdeyle hücum ettik. Fenerbahçe Doğuş\'u tebrik ediyorum. Fenerbahçe\'ye hem Türkiye\'de hem de THY Avrupa Ligi\'nde başarılar diliyorum\" şeklinde konuştu.