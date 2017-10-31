(Görüntülü Haber) Fenerbahçe - Kayserispor maçının ardından - 1

Sumudica: \"Valbuena çıkmasaydı, puan alamazdık\"

\"Oyun sırasında dengemi kontrol edemiyorum\"

\"Ben bu takımı çok seviyorum\"





Fenerbahçe ile Kayserispor\'un 3-3 berabere kaldığı mücadelenin ardından Kayserispor Teknik Direktörü Mariusi Sumudica, basın mensuplarının karşısına çıktı.



Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Rumen çalıştırıcı, önemli bir geri dönüş yaptıklarının altını çizerek şunları söyledi:



\"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok büyük bir ekibe karşı mücadele ettik. Taraftarların baskısı da vardı. Takımım bugün her şeyi hak etti. 3-1\'den geri geldik. Sadece bunu büyük takımlar yapabilir. Son dakikaya kadar inandık. Biraz canım sıkkın, 3 golden 2\'sini duran toptan yedik. Bunu çalışmıştık. 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Son 15 dakika fizik olarak rakibimizden daha iyiydik.



Bu yüzden iyi bir dönüş yaptık. İnanılmaz bir geceydi. Bu 1 puanın anlamlı olması için Trabzonspor\'u yenmemiz lazım. Büyük takımlar gibi bu tip sonuçları birbirine bağlayarak ilerlememiz gerekiyor.



\"VALBUENA ÇIKMASA, PUAN ALAMAZDIK\"



Enteresan bir maç oldu. Bizim takımımızda Galatasaray maçından sonra bir gelişme var. İyi oynuyoruz. Bir felsefemiz var. Galibiyete odaklı bir anlayışımız var. Valbuena sahada kalsaydı maçı berabere bitiremezdik. Valbuena daha fazla topu tutuyor, faul kazanmayı biliyor. Valbuena oyundan çıkmasaydı Fenerbahçe maçı kazanırdı.



\"OYUN SIRASINDA DENGEMİ KONTROL EDEMİYORUM\"



Oyun oynanırken dengemi kontrol edemiyorum. Takımımı agresif birşekilde kenardan itmeye çalışıyorum. Valbuena\'nın ağzındaki kanı görmedim. İkinci yarı başlamadan önce de kendisinde özür diledim. Benim takımım Valbuena yerdeyken topu dışarı attı. Bizim oyuncumuz yerdeyken onlar topu dışarı göndermediler, hakem de oyunu durdurmadı zaten. Burada fair play göremedim. Bizim oyuncularımız topu dışarı atmıştı. Hayat böyle. Hakeme, Valbuena\'nın kendisini yere attığını söylediğimde, Hasan Çetinkaya dördüncü hakemden beni dışarı atmasını istedi. Deniz yerdeyken topu dışarı atmayıp gol attıklarında da \'Şimdi konuşmuyorsun\' diye işaret yaptım. Daha sonra böyle devam etti.



Maç sonrasındaki güzel tepkiler için taraftarlara da teşekkür ediyorum. Ben bu takımı gerçekten çok seviyorum.\"