(Görüntülü Haber) Fenerbahçe - Akın Çorap Giresunspor maçının ardından (1) - HD

Fenerbahçe - Akın Çorap Giresunspor maçının ardından

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA)





Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Akın Çorap Giresunspor\'u ilk maçta olduğu gibi 2-1\'lik skorla geçen Fenerbahçe, yarı finale yükseldi. Mücadelenin ardından her iki takımın sorumluları düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi.



Teknik direktör Aykut Kocaman\'ın cezalı olmasından dolayı basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Fahrudin Ömerovic, \"İlk maçın avantajı ile maça başladık. Giresunspor maça iyi başladı. Topu her bölgede çok kolay aktardı. Golü yedik ama sonra takım çok kolay toparlandı. Bazı bölümlerde Giresunspor bizden daha iyiydi. Üstünlüğü sağladık ve 2 maçı da kazanarak turu geçtik ve mutluyuz. Bu maçı geride bırakarak lige odaklanmalıyız. Hedefimiz Başakşehir maçı. Kupa maçlarında daha önceki yıllarda grup maçları vardı ve daha çok maç yapılıyordu. Bu maçlar da genç oyuncular için daha anlamlı oluyordu ve genç futbolculara daha çok şans veremiyoruz. Oğuz Kaan ve Eljif Elmas büyük yeteneklere sahip olan oyuncular. İlerleyen dönemlerde daha iyi kariyerlere sahip olacaklarına inanıyorum\" dedi.



Akın Çorap Giresunspor Teknik Sorumlusu Hakan Kurt ise şöyle konuştu:



\"İkinci maça çıkmak bize nasip oldu. İki maçta da oyuncular gerekeni yaptılar. Oyuncularımız ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Maça geldiğimizde, Süper Lig takımıyla oynadık. Ama sahadaki oyuna baktığımızda çok farklı bir durum yoktu. Gol bulup, erken gol yedik. İkinci yarıda mücadelemizi üst seviyeye taşıdık. 2-1 mağlup olduk ve kupaya da bu şekilde veda ettik.\"