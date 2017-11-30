(Görüntülü Haber) Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman: \"Çok büyük bir avantaj sağladık\"

\"Mehmet\'in durumunu kestirmek zor\"

\"Soldado\'nun durumuna göre karar vereceğiz\"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Timuçin Bayazit: \"Asıl mücadelemiz kendi ligimizde\"

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA)





Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor\'u 6-0 mağlup etti.



Mücadelenin ardından iki takımın teknik direktörleri Ülker Stadyumu\'nda basın mensuplarının karşısına çıktı.



Ligde devre arasının sonunun yaklaştığı bir dönemde böyle bir galibiyetin çok önemli olduğunu söyleyen Kocaman, \"Çok büyük bir avantaj sağladık. Beklediğimizin çok üzerinde bir skor oldu. Maçın başından itibaren, son 10 dakikaya kadar son derece ciddi oynayan bir takım vardı sahada. Bu da net şekilde skora yansıdı. Bunu moral anlamında Kasımpaşa maçına taşımak en büyük amacımız olacak\" ifadelerini kullandı.



\"MEHMET\'İN DURUMUNU KESTİRMEK ZOR\"



Mehmet Ekici\'nin sakatlıktan dolayı oyundan alındığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, \"Mehmet\'in ne durumda olduğunu şu anda kestirmek zor. Kas problemi gibi görünüyor. Valbuena\'nın hazır hale geliyor olması, bizim açımızdan ilerleyen maçlarda pozisyon bulmak için önemli. Alper\'in sezon başındaki görüntüsüne doğru gitmesi, tam da ihtiyaç duyulduğu anda topu içeriye sokma kalitesini yakalaması, Kasımpaşa maçı öncesi artı puan olarak görülebilir\" diye konuştu.



Genç oyuncu Oğuz Kaan\'a ilk 11\'de şans vermesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kocaman, \"Daha önceki dönemimde de genç oyunculara ihtiyaç duyulduğu anda şans vermiştim. Bu daha da devam edecek. Oğuz Kaan çok şey vaat eden bir oyuncu. Özellikle zihinsel olarak çok güçlü. İyi bir yolculuğa başladı ve umarım arkası gelir. Hem kendisi, hem ailesi, hem de Fenerbahçe için umarım iyi olur. Kulübün değerlerini taşıyacak, gelenlere bunu aktaracak ve ileriye taşıyacak köklü oyunculara ihtiyaç var. Onlardan birisi olabilir. Umarım bizi yanıltmaz. Genç oyunculara mümkün olduğunca şans tanıyacağım. Ozan konusunda ise, onunla bazı şeyleri konuştum ancak buradan paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum\" dedi.



\"SOLDADO\'NUN DURUMUNA GÖRE KARAR VERECEĞİZ\"



Kasımpaşa maçında birçok oyuncusundan yararlanamayacağının hatırlatılması üzerine konuşan Aykut Kocaman, şunları söyledi:



\"Janssen cezalı. Soldado yarın gelecek ve son durumuna bakacağız. Soldado\'nun durumuna göre kime şans vereceğimize bakacağız. Esas itibariyle inancım, büyük oyuncuların katkılarına bir lafım yok ama takım gücüne daha çok inanıyorum. 10 kişiden 11-12 kişilik enerji çıkaracak duruma gelmemiz gerekiyor. Takımda en çok öne çıkarmaya çalışacağım duygu ve davranış şekli bu. Bireylerden ziyade grubun gücünü öne çıkarmak önemli. Unutmadan söyleyeyim, Adana Demirspor\'un harika bir taraftar grubu vardı ve teşekkürü hak ettiler.\"



BAYAZİT: \"ASIL MÜCADELEMİZ KENDİ LİGİMİZDE\"



Adana Demirspor Teknik Direktörü Timuçin Bayazit ise \"Bizim için çok ani bir birliktelik oldu. 2 gündür oyuncularımızla birlikteyiz. Fenerbahçe\'ye karşı oynamak kolay değil. Oyuncularımız iyi niyetiyle mücadele ettiler. Asıl mücadelemiz kendi ligimizde. Buradaki skora göre oyuncularımızı değerlendirecek pozisyonumuz yok. Buraya kadar gelen taraftarlarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor. Skor belki biraz ağır oldu ama biz kendi ligimizde amaçlarımız doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.