(Görüntülü Haber) Fedakar öğretmenler

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'un merkeze bağlı Serinova Beldesi\'nde 739 öğrencinin eğitim gördüğü Serinova Yatılı Bölge Ortaokulu\'ndaki öğretmen ve yöneticiler, boyayıp temizledikleri sınıfları yeni eğitim- öğretim yılına hazır hale getirdi. Muş\'a 27 kilometre uzaklıktaki Serinova Yatılı Bölge Ortaokulu\'nda öğretmenler 8 sınıfı, baştan aşağı kendi elleri ile boyadı. Tüm sınıf, koridor ve tuvaletleri yıkayıp pencerelerini silen öğretmen ve yöneticiler eğitim kurumunu 2017- 2018 eğitim- öğretim yılına hazırladı. 2 gün süren temizlik sonrası okul pazartesi günü gelecek öğrenciler hazır hale geldi. Okulda görev yapan 30 öğretmenin büyük bölümünün Türkiye\'nin dört yanındaki şehirlerden geldiğini anımsatan Okul Müdürü Yalçın Süne, okulda ahenkli bir ortamın olduğunu belirtti. Yalçın Süne, \"2017-18 eğitim-öğretim yılına öğrencilerimiz temiz ve hijyenik bir ortamda girsin diye sınıflar, koridor ve tuvaletler temizlendi. Tüm öğretmenlerimiz özveri ile öğrencilerinin daha güzel bir ortamda eğitim görebilmesi için çalıştı. Yardımlaşma, paylaşım hakimdi\" diye konuştu.