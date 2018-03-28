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(Görüntülü Haber) FC Mordovia hazırlık maçında Serik Belediyespor'u yendi

Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA) Rusya 2'nci Lig ekiplerinden FC Mordovia hazırlık maçında Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup etti

28 Mart 2018 21:36

Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA) Rusya 2\'nci Lig ekiplerinden FC Mordovia hazırlık maçında Serik Belediyespor\'u 2-1 mağlup etti. Antalya\'da kamp çalışmalarını sürdüren Rusya 2\'nci Ligi\'nde lider durumdaki FC Mordovia, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Serik Belediyespor ile hazırlık maçında karşılaştı. Serik İsmail Oğan Stadı\'nda oynanan maça Rusya temsilcisi siyah bandajla çıktı. Her iki takım karşılaşma öncesi Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında ölenler için saygı duruşunda bulundu. Karışlaşmayı FC Mordovia takımı 2-1 kazandı.

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