(Görüntülü Haber) Fatma Avlar'ın adı okulunda yaşayacak

İbrahim MAŞE REYHANLI, (HATAY), (DHA) HATAY\'ın Reyhanlı ilçesine düşen roket nedeniyle hayatını kaybeden 17 yaşındaki Fatma Avlar\'ın o saldırıda yaralanan ağabeyi Bilgey Avlar, Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi\'ne kardeşinin adının verileceğini, tek isteğinin İzmir\'de üniversite okumak olduğunu söyledi. Aynı saldırıda yaralanan ve özel bir hastanede tedavisi süren Bilgey Avlar, Hatay Milletvekili Ak Partili Fevzi Şanverdi ve Ak Parti üst düzey yetkililerinin kendisini ziyaret ettiğini, bu ziyarette de kardeşinin isminin okulunda yaşatılacağı müjdesinin verildiğini kaydetti. Olay günü yaşadıklarını anlatan Avlar, Aynı odada uyuyorduk hepimiz. Sabah ablamla erkek kardeşim işe gitmek için çıkmış, vefat eden kız kardeşimin yanında yatan diğer kız kardeşim de kalkıp koltuğun arkasındaki yere yatmış. Sabah ayağımda bir ağrı ile uyandım. Ortalık simsiyah, annem çığlık atıyor. Kardeşime seslendik ama cevap vermedi bize. Şahadete ermişti ama inanmak istemiyorduk. Beni hastaneye kaldırdılar. Sonra da şehit olduğunu söylediler. 17 yaşında melekti. Tek tesellimiz şehit olması. Vatan sağolsun dedi. TEK İSTEĞİ İZMİR\'DE ÜNİVERSİTE OKUMAKTI Kardeşinin Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi öğrencisi olduğunu da nlatan Avlar, şunları söyledi Fatma okulunu çok seviyordu. Tek isteği üniversiteyi İzmir\'de okumak istiyordu. \'Ben gelmeyeceğim siz yanıma gelirsiniz\' derdi. Ben üniversite okuduğum için o da çok istiyordu üniversitede okumayı. Üniversite okuyacağı günü heyecanla bekliyordu. Bize bunları söylerdi hep. Amcam da vefat etmişti. Kardeşimle yaşıt 2 kuzenimiz var. Onlarla birlikte üniversite okumayı istiyordu. \'Ağabey ben orada çalışırım size yük olmam\' diyordu. Kalbi çok güzeldi. Reyhanlı\'da sevmeyen yoktu. Tek isteğim unutulmaması. Acımız dinmeyecek.